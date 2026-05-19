Інтерфакс-Україна
Події
11:14 19.05.2026

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

2 хв читати
Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026
Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко вважає, що поки суттєво не зміниться безпекова ситуація в країні не можна ухвалювати рішень щодо запровадження дводенного формату національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Для всіх ми застосовуємо однакову модель, і це означає, що результати всіх учасників є порівнюваними. Я, наприклад, чула ідею запровадження гібридної моделі. Однак це точно буде несправедливо, адже очевидно, що проходити другий блок тестування після двогодинної попередньої сесії – це одна історія, а починати такий блок "на свіжу голову" – зовсім інша. Тому такий варіант є неприйнятним" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи дискусії про одно- і дводенний формати НМТ.

Водночас, на її думку, варіант, за якого враховується думка й побажання багатьох, але не береться до уваги потреб значної частини вступників, зокрема найуразливіших категорій, які вже на етапі підготовки до тестування стикаються з численними труднощами та викликами, є неправильним.

"Очевидно, що чинна модель (одноденна – ІФ-У) є складною. Але й вступна кампанія в умовах повномасштабної війни – це вже саме по собі складне завдання", – додала вона.

На уточнююче запитання, чи в дискусії про одно- та дводенний формат поставлена крапка до кінця війни, чи вона знову почнеться після цьогорічного НМТ, Вакуленко зазначила, що на її погляд, цьогоріч всі ризики були досить ґрунтовно опрацьовані та обговорені з Міністерством освіти і науки, Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, а також з омбудсменами.

"Тому, поки суттєво не зміняться умови, не виглядає, що цими ризиками можна знехтувати. Тобто за умов, коли логістика залишається постійно складною, а, наприклад, для того, щоб дістатися до Запоріжжя для участі в оцінюванні, потрібно їхати під загрозою обстрілів, ми не можемо ухвалювати інших рішень", – наголосила директорка УЦОЯО.

Як повідомлялося, НМТ у 2026 році буде проходити за минулорічною моделлю: в один день із можливістю додаткових сесій; перелік предметів НМТ залишається незмінним – вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література; усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу у 2026 році.

Основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.

У вересні 2025 року директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявляла, що Центр вважає реалістичним проведення НМТ у дводенному форматі і готовий до його запровадження, в той же час освітній омбудсмен Надія Лещик виступала за одноденну модель.

