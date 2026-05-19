Інтерфакс-Україна
Події
11:01 19.05.2026

Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

1 хв читати
Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

За минулу добу дві людини загинули, ще три зазнали поранень через російськи атаки по населених пунктах області, повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

"Краматорськ витримав 10 атак, наймасштабніша здійснена з РСЗВ "Смерч". Росіяни вбили цивільну особу, ще троє зазнали поранень. Пошкоджено один багатоквартирний і 22 приватних будинки, цех, п’ять цивільних авто. На Дружківку ворог скинув три бомби "КАБ-250" – є загиблий, пошкоджено три багатоквартирних будинки", – йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Всього ж протягом 18 травня поліція зафіксувала 1 336 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували вісім населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Святогорівка, села Кіндратівка, Маяки, Мирне.

Руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів, з них 32 житлових будинки.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Теги: #донеччина #нацполіція #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 19.05.2026
Окупанти минулого тижня наростили темп наступу в бік Слов'янська та Костянтинівки, але відступили на Харківщині – DeepState

Окупанти минулого тижня наростили темп наступу в бік Слов'янська та Костянтинівки, але відступили на Харківщині – DeepState

11:51 19.05.2026
Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

11:46 19.05.2026
Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

Окупанти вдарили балістикою по Прилуках, є постраждалі – ЗМІ

10:27 19.05.2026
РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

09:50 19.05.2026
За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

18:57 18.05.2026
У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

16:52 18.05.2026
Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

Людина загинула через російський авіаудар на Донеччині – ДСНС

15:20 18.05.2026
ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

14:32 18.05.2026
Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

17:15 15.05.2026
Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

ВАЖЛИВЕ

Дві людини загинули, 17 – поранені через ракетний удар по Прилуках – ОВА

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

ОСТАННЄ

Зеленський цього тижня може здійснити візит до Сербії – ЗМІ

За одноденного НМТ додавання нових предметів чи завдань з відкритою формою відповіді не виглядає адекватним – директорка УЦОЯО

НАБУ і САП проводять слідчі дії в межах справи про корупцію у Верховному Суді

Без суттєвої зміни безпекової ситуації не варто запроваджувати дводенний формат НМТ – директорка УЦОЯО Вакуленко

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Ракета Vega-С вивела на орбіту європейсько-китайський дослідницький супутник

Держетнополітики повторно підтвердила висновок експертизи щодо церковно-канонічного зв'язку УПЦ з Московським патріархатом

Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

Охоронець столичного вишу наводив ворожі удари по Києву – СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА