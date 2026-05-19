Дві людини загинули, поранені ще три на Донеччині через російськи удари – поліція

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

За минулу добу дві людини загинули, ще три зазнали поранень через російськи атаки по населених пунктах області, повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області.

"Краматорськ витримав 10 атак, наймасштабніша здійснена з РСЗВ "Смерч". Росіяни вбили цивільну особу, ще троє зазнали поранень. Пошкоджено один багатоквартирний і 22 приватних будинки, цех, п’ять цивільних авто. На Дружківку ворог скинув три бомби "КАБ-250" – є загиблий, пошкоджено три багатоквартирних будинки", – йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Всього ж протягом 18 травня поліція зафіксувала 1 336 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем перебували вісім населених пунктів: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Святогорівка, села Кіндратівка, Маяки, Мирне.

Руйнувань зазнали 45 цивільних об’єктів, з них 32 житлових будинки.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.