Інтерфакс-Україна
Події
10:47 19.05.2026

Петиція із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану за добу набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 18 травня і станом на 19 травня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Ми, мешканці територіальної громади міста Києва, звертаємося до Київської міської ради з вимогою не допустити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану в Україні… Вважаємо, що до завершення воєнного стану підвищення тарифів на громадський транспорт у Києві є передчасним, соціально несправедливим та недостатньо обґрунтованим", – йдеться в тексті петиції.

Автор петиції вважає, що у період воєнного стану доступність громадського транспорту є питанням не комфорту, а базової міської мобільності, можливості працювати, навчатися, отримувати медичні послуги та підтримувати економічне життя міста.

У зв’язку з цим він просить Київську міську раду: звернутися до КМДА з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану; не допустити запровадження тарифу 30 грн за разову поїздку, пересадкового квитка за 60 грн та місячного безлімітного проїзного за 4875 грн у період воєнного стану; зобов’язати КМДА оприлюднити повні економічні розрахунки запропонованого тарифу; розробити альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого підвищення вартості проїзду для пасажирів, з урахуванням можливостей бюджету міста Києва; забезпечити окремий соціальний захист для мешканців із доходом на рівні мінімальної заробітної плати, студентів, пенсіонерів, ВПО, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій.

Як повідомлялося, 18 травня в Київській міській державній адміністрації повідомили, що планують оновити тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Зокрема, вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок на транспортну картку. Так, придбанні 1-9 поїздок тариф складатиме 30 грн; 10-19 – 28,90 грн; 20-29 – 27,80 грн; 30-39 – 26,60 грн; 40-49 – 25,50 грн; 50 поїздок – 25 грн. Також передбачені місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3-23,6 грн. Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови: студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного; учні під час навчального року користуватимуться транспортом безкоштовно, а влітку – зі знижкою 75%. Окремо планують запровадити пересадковий квиток за 60 грн, який даватиме можливість безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

Вартість проїзду в столиці не переглядали з 2018 року. Із 1 січня 2022 року в Києві планували підвищити вартість проїзду у громадському транспорті до 20 грн, для власників "Картки киянина" – до 12 грн.

Наприкінці 2021 року мер Києва Віталій Кличко запевнив, що вартість проїзду у міському громадському транспорті не підвищуватиметься до кінця опалювального сезону.

У 2023 році міська влада заявила, що не збирається підвищувати вартість проїзду в громадському транспорті до кінця війни.

У вересні 2025 року Кличко заявив, що попри те, що громадський транспорт в Києві є дотаційним, місто шукає можливості, щоб не підвищувати вартість проїзду.

Теги: #київ #ціни #петиція #транспорт

