10:42 19.05.2026

Директорка УЦОЯО: введення оплати за неявку на НМТ без поважних причин точно не питання цього чи наступного року

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що введення оплати за неявку на національний мультипредметний тест (НМТ) без поважних причин "точно не питання цього чи наступного року".

"З одного боку, наша держава, яка перебуває в таких складних обставинах, прагне забезпечити раціональне використання коштів і не витрачати ресурси на людей, які не планують проходити оцінювання. Це цілком зрозумілий підхід із погляду здорового раціоналізму. З іншого боку, очевидно, що забезпечити стовідсоткову явку неможливо, адже існують як об’єктивні причини, так і зміни особистих планів учасників" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання, чи варто вводити оплату за неявку на НМТ без поважних причин.

Вона наголосила, що наступного року такий підхід точно буде неможливим, так як з огляду на умови повномасштабної війни це не видається реалістичним.

Крім того, за її словами, таке рішення не може бути швидким, адже його впровадження потребує належної підготовки.

На уточнююче запитання, чи планується запроваджувати таку оплату уже після завершення війни, директорка УЦОЯО наголосила, що: "це точно не питання цього чи наступного року".

"Безумовно, є потреба в обговоренні таких питань, як, наприклад, запровадження оплати за участь в оцінюванні для випускників минулих років. Адже доросла людина вже мала можливість безоплатно пройти оцінювання, а в наступні роки могла б проходити його на платній основі. Але ми маємо розуміти, що живемо в дуже складних умовах і, якщо така плата позбавить можливості взяти участь у конкурсному відборі людину, яка прагне вступити до університету, це буде несправедливо", – додала вона.

Вакуленко відзначила, що також необхідно враховувати, що є вразливі категорії населення та категорії, які потребують додаткової підтримки, і їх шанси на вступ не можуть залежати від того, чи мають вони кошти для участі в оцінюванні.

"Тому такі дискусії періодично виникають. І хоча це, ймовірно, дало б змогу зекономити певні ресурси, водночас це спричинило б доволі складний суспільний діалог", – констатувала директорка.

Як повідомлялося, в УЦОЯО заявляють, що для держави собівартість проведення НМТ в розрахунку на одного учасника становить понад 1070 грн.

Раніше директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко заявляла, що за неявку на НМТ штрафи не передбачені, але для держави це була би дуже адекватна ідея.

За її словами, під час основних сесій НМТ-2025 на тестування прийшли – 91,5% зареєстрованих, а під час додаткових – лише 72,4% зареєстрованих.

