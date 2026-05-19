10:34 19.05.2026

Ракета Vega-С вивела на орбіту європейсько-китайський дослідницький супутник

Ракета-носій Vega-C у вівторок успішно вивела на орбіту європейсько-китайський супутник SMILE для дослідження взаємодії потоку заряджених частинок від Сонця з магнітосферою Землі, повідомило Європейське космічне агентство (ESA).

Запуск чотириступеневої ракети було здійснено з космодрому Куру у Французькій Гвіані о 00:52 за місцевим часом (о 06:52 за Києвом). Приблизно за 57 хвилин, відокремившись від носія, апарат вийшов на задану орбіту висотою 700 км, після чого перейде на витягнуту еліптичну траєкторію з апогеєм 121 тис. км і перигеєм приблизно 5 тис. км.

Супутник SMILE (Solar Wind Magnetosphere Magnetosphere Ionosphere Link Explorer) масою 2,25 тонни, створений спільно ESA і Китайською академією наук, повинен буде вивчати взаємодії так званого сонячного вітру з магнітним полем Землі. Апарат спостерігатиме полярні сяйва, вимірюватиме параметри частинок і магнітних полів, надаватиме дані, які допоможуть поліпшити прогнози космічної погоди, що впливає на супутниковий зв’язок, навігацію та енергосистеми на Землі.

