Інтерфакс-Україна
Події
10:29 19.05.2026

Держетнополітики повторно підтвердила висновок експертизи щодо церковно-канонічного зв'язку УПЦ з Московським патріархатом

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду повторно розглянула питання щодо складання та затвердження висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом.

"При цьому було враховано висновки суду щодо необхідності розглянути заяву Київської митрополії Української православної церкви від 10.01.2023 про відвід членам Експертної групи із забезпечення проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви", – йдеться в повідомленні Служби.

У ДЕСС також зазначили, що експерти, що здійснили у 2022-2023 роках релігієзнавчу експертизу, були високого рівня фахівцями провідних позаконфесійних закладів освіти та наукових установ України.

"ДЕСС, зі свого боку, виступила інституційним гарантом відсутності впливу на результати релігієзнавчої експертизи особистих поглядів членів Експертної групи, взяла на себе відповідальність за забезпечення її неупередженої та фахової діяльності", – наголосили у відомстві.

Там додали, що предмет оскаржуваних у заяві УПЦ (МП) публічних висловлювань відрізняється від предмету релігієзнавчої експертизи, а вислови членів Експертної групи, щодо яких вимагався відвід, виражають їх громадянську позицію в умовах повномасштабного російського вторгнення і стосуються широкого спектру проблем функціонування системи державного управління, законотворчості, діяльності релігійних інституцій в умовах воєнного стану, однак предметом релігієзнавчої експертизи стало суто релігійно-інституційне питання – дослідження Статуту про управління УПЦ (МП).

"Висновок був підтриманий усіма членами Експертної групи одностайно… Таким чином, за відсутності об’єктивних і суб’єктивних критеріїв упередженості ДЕСС дійшла обґрунтованого висновку про безпідставність відводу членів Експертної групи", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в січні 2023 року релігієзнавча експертиза статуту Української православної церкви (Московського патріархату) довела наявність церковно-канонічного зв’язку з Російською православною церквою.

В кінці квітня Держетнополітики подала касаційну скаргу до Верховного Суду на постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 квітня 2026 року про скасування наказу ДЕСС, яким затверджувався Висновку релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ.

10:52 11.05.2026
Критично важливими в України є 10,9 тис. релігійних організацій – оновлений перелік Держетнополітики

