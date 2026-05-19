РФ атакувала кілька інфраструктурних об'єктів "Нафтогазу" на Чернігівщині

Росія третю добу поспіль атакує об’єкти групи "Нафтогаз" і вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох об’єктах газової інфраструктури на Чернігівщині, повідомили в "Нафтогазі" у вівторок.

"Внаслідок влучань дронів на території виробничих об’єктів зафіксовано руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих об’єктів евакуювали, постраждалих нема", – зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі на місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Як повідомлялося, ввечері 18 травня РФ вдарила трьома балістичними ракетами по об’єктах групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.

Своєю чергою минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура "Нафтогазу" на Полтавщині.

Всього з початку року РФ атакувала об’єкти "Нафтогазу" понад 100 разів, внаслідок атаки на 5 травня загинули четверо працівників групи та двоє рятувальників.