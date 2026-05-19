Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ викрили та затримали штаб-сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення на Львівщині, який за гроші допомагав військовозобов’язаним отримати відстрочку від мобілізації.

"В одному з епізодів фігурант запропонував за $16 тис. оформити відстрочку чоловіку, який перебував у розшуку одного з львівських ТЦК та СП", – йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

Слідчі задокументували, що без особистої присутності військовозобов’язаному змінили місце обліку – його поставили на облік в одному з ТЦК та СП Волинської області.

"Після цього чоловік подав документи через ЦНАП на Львівщині, а вже наступного дня інформація про відстрочку з’явилася у застосунку "Резерв+", – зазначається в повідомленні.

Військового затримали одразу після отримання грошей.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.