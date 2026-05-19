Інтерфакс-Україна
Події
10:26 19.05.2026

Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

1 хв читати
Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з СБУ викрили та затримали штаб-сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення на Львівщині, який за гроші допомагав військовозобов’язаним отримати відстрочку від мобілізації.

"В одному з епізодів фігурант запропонував за $16 тис. оформити відстрочку чоловіку, який перебував у розшуку одного з львівських ТЦК та СП", – йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі у вівторок.

Слідчі задокументували, що без особистої присутності військовозобов’язаному змінили місце обліку – його поставили на облік в одному з ТЦК та СП Волинської області.

"Після цього чоловік подав документи через ЦНАП на Львівщині, а вже наступного дня інформація про відстрочку з’явилася у застосунку "Резерв+", – зазначається в повідомленні.

Військового затримали одразу після отримання грошей.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Теги: #дбр #ухилянти #львівщина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 18.05.2026
Судитимуть керівника РТЦК на Прикарпатті та трьох його підлеглих, які катували військовозобов'язаних

Судитимуть керівника РТЦК на Прикарпатті та трьох його підлеглих, які катували військовозобов'язаних

15:20 18.05.2026
ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

14:32 18.05.2026
Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

10:04 18.05.2026
ДБР з 2025 р. повідомило про підозру 21 особі, задіяній у схемах незаконного заволодіння нерухомістю, 5 справ передано до суду

ДБР з 2025 р. повідомило про підозру 21 особі, задіяній у схемах незаконного заволодіння нерухомістю, 5 справ передано до суду

17:15 15.05.2026
Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

Судитимуть наркоділків з Донеччини, які намагалися збувати наркотики військовослужбовцям – ДБР

16:16 15.05.2026
Перевірки раніше встановлених МСЕК інвалідностей проводилися у рамках кримінальних проваджень – Ляшко

Перевірки раніше встановлених МСЕК інвалідностей проводилися у рамках кримінальних проваджень – Ляшко

11:53 15.05.2026
Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби, після цього він заявив про готовність повернутися в політику

Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби, після цього він заявив про готовність повернутися в політику

13:47 14.05.2026
Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби

Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби

14:44 13.05.2026
Чиновник Держгеокадастру в Харківській області вимагав хабар у фермера – ДБР

Чиновник Держгеокадастру в Харківській області вимагав хабар у фермера – ДБР

17:15 12.05.2026
Житель Херсона, який під час окупації був охоронцем виправної колонії, проведе за ґратами 12 років – ДБР

Житель Херсона, який під час окупації був охоронцем виправної колонії, проведе за ґратами 12 років – ДБР

ВАЖЛИВЕ

Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

Петиція до Кабміну про відмову від політики масового залучення іноземців до ринку праці набрала 25 тис. голосів

ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару БпЛА загинула жінка, постраждали троє людей, серед них дитина

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

ОСТАННЄ

Охоронець столичного вишу наводив ворожі удари по Києву – СБУ

Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

Ексглава "Сварог Вест Груп" є підозрюваним у справі кредитів держбанку, переховується за кордоном – генпрокурор

Паліса: Питання зниження мобілізаційного віку та примусового призову жінок наразі не розглядаються

Шабунін оголосив про демобілізацію через проблеми із зором, планує повернутися до роботи в ЦПК

За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

РФ проводить ядерні навчання

Петиція до Кабміну про скасування застав для топ-корупціонерів набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про відмову від політики масового залучення іноземців до ринку праці набрала 25 тис. голосів

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховають у Пантеоні видатних українців на НВМК 24 травня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА