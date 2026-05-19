Охоронець столичного вишу наводив ворожі удари по Києву – СБУ

Служба безпеки України затримала агента воєнної розвідки РФ – охоронця одного зі столичних університетів, який коригував повітряні атаки ворога по Києву та Донецькій області.

"За матеріалами справи, ворожим агентом виявився охоронець одного з університетів столиці. Фігуранта завербували через його сестру, яка проживає в рф", – інформує СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За даними відомства, в подальшому родичка агента виконувала роль "зв’язкової" – саме через неї чоловік передавав координати для ворожої розвідки.

Встановлено, що у Києві зловмисник відстежував наслідки російських атак для коригування повторних обстрілів міста.

"Серед його пріоритетних "цілей" було проведення дорозвідки біля теплоелектроцентралей та інших об’єктів енергетичної інфраструктури Києва", – зазначається в повідомленні.

Задокументовано, як агент об’їжджав місто, відстежував ворожі "прильоти", позначав їхню геолокацію на гугл-карті та фотографував пошкоджені споруди.

Він також він збирав дані про дислокацію запасних командних пунктів та бойових позицій Сил оборони в Донецькій області. Для цього завуальовано випитував у знайомих інформацію про українських захисників на різних напрямках східного фронту.

Співробітники СБУ затримали зловмисника за місцем проживання у Київській області. Під час обшуку в нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.