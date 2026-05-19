10:15 19.05.2026

Собівартість НМТ на одного учасника становить майже 1,1 тис. грн – директорка УЦОЯО Вакуленко

Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026
Тетяна Вакуленко, директорка Українського центру оцінювання якості освіти, інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна". 13.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Держава витрачає понад 1070 грн на проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) в розрахунку на одного учасника, повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

"Вартість оцінювання – це комплекс заходів, від розроблення завдань до залучення персоналу. Минулого року це було понад 980  грн, цьогоріч – понад 1070 грн" – сказала Вакуленко в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, яка для держави вартість проведення тестування з розрахунку на одного учня.

Також директорка УЦОЯО розповіла, що черговий в тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ) раніше отримував близько 80 грн за годину роботи, а тепер ця ставка зросла до 160 грн/год без відрахувань.

"Ми вдячні Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, а також Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за підтримку в цьому питанні, адже саме минулого року вдалося підвищити відповідні ставки вдвічі. Завдяки цьому колеги почали отримувати за свою роботу хоч і не великі, але більш адекватні кошти", – додала вона.

За її словами, без такого підвищення було б важко залучати працівників до проведення настільки масштабних оцінювань.

"Зараз великих проблем із цим немає: ми можемо забезпечити тимчасові екзаменаційні центри кваліфікованими кадрами, і люди готові з нами працювати. Звісно, це не якісь високі зарплати. Очевидно, що репетиторство або інші види додаткової діяльності у сфері освіти оплачуються краще, однак це вже більш адекватний рівень оплати, за якого людина принаймні готова розглядати можливість співпраці з нами", – зазначила Вакуленко.

Вона також звернула увагу, що в ТЕЦ за кордоном оплата така ж як і в Україні.

"Більше того, для отримання цієї оплати як в Україні, так і за кордоном, людина повинна мати реєстраційний номер платника податків і рахунок в українському банку. На жаль, не всі працівники закордонних ТЕЦ можуть отримувати від нас оплату, оскільки не мають змоги виконати ці базові вимоги. Тому фактично вони працюють радше заради ідеї і бажання підтримати Україну", – додала директорка.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ-2026 відбудеться з 20 травня до 25 червня, а додаткова пройде 17-24 липня.

