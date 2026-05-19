10:13 19.05.2026

Ексглава "Сварог Вест Груп" є підозрюваним у справі кредитів держбанку, переховується за кордоном – генпрокурор

Агробізнесмен та колишній депутат Хмельницької облради отримав три кредити у державному банку на суму близько 185 млн грн, при цьому не мав жодного наміру їх повертати, зараз підозрюваний переховується за кордоном, стверджує генеральний прокурор України Руслан Кравченко у Телеграм.

"Вирішується питання про міжнародний розшук. Встановлюємо спільників, шукаємо незаконно реалізовану техніку. Сподівання на безкарність марні", – написав він у Facebook та проілюстрував пост трохи розмитою фотографією ексглава "Сварог Вест Груп" та керівника фонду "Аграрна наддержава" Андрія Гордійчука.

За описом генпрокурора, перший кредит майже на 80 млн грн був взятий для ведення сільського господарства, за ці кошти куплено 90 тракторів, позичальник сумлінно гасив борг, але далі заклав цю техніку банку та отримав другий кредит на 70 млн грн нібито на поповнення обігових коштів.

"А щоб не викликати підозр, паралельно запустив третій кредит вже через підконтрольні фіктивні компанії, які не вели жодної реальної діяльності. Так до рук потрапило ще 35 млн грн. Усі три кредити склали близько 185 млн грн. Заставні трактори він розпродав третім особам. Слідству вдалося розшукати 46 із 90 машин. Їх реалізували, частково погасивши борг перед банком. У підсумку збитки держбанку склали 140 млн грн", – такий опис ситуації дав Кравченко.

За його словами, паралельно на Криворіжжі слідство викрило схему розкрадання агропродукції, яка будувалась на довірі: через фіктивну фірму підозрюваний із спільниками замовили у фермерів понад 800 тонн ріпаку, для ілюзії чесності частково оплатили поставки й обіцяли повну оплату, проте після отримання товару вивезли його на експорт і припинили розрахунки. Генпрокурор оцінив збитки фермерського господарства у 11 млн грн.

"Дії кваліфіковано за статтями про шахрайство та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчинених за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України)", – зазначив Кравченко.

"Сварог Вест Груп" працювало в Україні з 2003 року, активи компанії були розташовані у Хмельницькій, Чернівецькій та Житомирській областях. Агрохолдинг займався рослинництвом, садівництвом, а також молочним та м’ясним тваринництвом. Компанія мала у своєму розпорядженні великі зерно-, овоче- і фруктосховища, її земельний банк становив близько 80 тис. га.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", у 2020 році активи групи придбали "Епіцентр К" та Fozzy Group.

