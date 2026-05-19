Паліса: Питання зниження мобілізаційного віку та примусового призову жінок наразі не розглядаються

Питання зниження мобілізаційного віку, обмеження виїзду за кордон чоловіків 18-24 років та примусової мобілізації жінок наразі не розглядаються, заявив заступник керівника Офісу президента та бригадний генерал Павло Паліса в інтерв’ю 24 каналу.

Журналіст запитав Палісу про готовності армії до російського наступу, зміни у мобілізації та чи розглядаються радикальні рішення, зокрема зниження мобілізаційного віку або зміни щодо виїзду чоловіків 18-24 років.

"Наразі питання зниження мобілізаційного віку та обмеження виїзду за кордон не розглядається", – відповів Паліса. "Усе буде залежати від ситуації на фронті, але на цей момент це питання не розглядається, навіть не порушується на рівні оцінки ризиків", – уточнив він.

На запитання про оголошення жіночої мобілізації або запровадження для жінок контрактів з додатковими пільгами Паліса сказав: "Ні, про мобілізацію жінок зараз не йдеться. Це добровільна справа. Жінки, так само як чоловіки, можуть підписати контракт на загальних умовах".

"У програмі, яку готує Міністерство оборони, є загальні умови для чоловіків і для жінок. Умови будуть досить привабливі", – додав заступник голови Офісу президента.