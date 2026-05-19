Шабунін оголосив про демобілізацію через проблеми із зором, планує повернутися до роботи в ЦПК

Голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін заявив про демобілізацію після понад чотирьох років військової служби через проблеми зі здоров’ям та заявив про низьку ефективність служби в останній рік через позицію керівництва.

"Мою службу завершено. Втративши більшу частину зору, я залишаю ЗСУ, куди добровільно мобілізувався в перший день великої війни… Наказ про звільнення було підписано кілька днів тому. Я вже вдома. Побуду з родиною, стабілізую хворобу зору і повністю повернуся до активностей ЦПК", – написав Шабунін в Телеграм у вівторок.

Він зазначив, що половину згаданого терміну служив на сході України, зокрема, у Харківській області та у місті Дружківка Донецької області, половину у Харкові та Києві і розповів про власні досягнення.

"Найбільше я пишаюсь вкладом у порятунок ключової бойової ІТ-системи ЗСУ (DELTA). Тоді її майже добила впливова генеральська група з Генштабу (заради корупційної схеми з "Дзвоном"). У підсумку ми допомогли всадити на лаву підсудних заступника начальника Генштабу і його шайку. А DELTA стала центральною бойовою/інтеграційною системою ЗСУ, про яку захоплено говорить міністр армії США перед Сенатом", – написав Шабунін.

Також голова ЦПК згадав, що мав змогу займатися протидією корупції та перезавантаженням військових закупівель, при цьому наголосив, що було "складно боротися з міністрами оборони, будучи простим солдатом у жорсткій армійській вертикалі".

Він заявив, що влада повною мірою використала його добровільну службу проти нього ж, згадавши відкриття проти нього кримінальної справи про ухилення від служби та позбавлення права на захист.

"А саму службу перетворили на цирк: наприклад, щодня фотографували, як я розвантажував фури з харчами, а фото скидали вищому командуванню (яке, припускаю, – в Офіс президента). Як тільки я почав розгортати підрозділ дронового ППО, мене наказом начальника Генштабу (!) перевели в іншу бригаду на більш "значимі" задачі (наприклад, прибирати сміття), чим я і займався з липня минулого року. Перевели до комбрига, якого ДБР/ОГП підвісили кримінальним провадженням, і який виконував усі їхні вказівки… Я написав з десяток рапортів по всій військовій вертикалі з проханням перевести мене куди завгодно. Нуль реакції, мені навіть не відповіли. А командирам, які хотіли перевести мене в свої підрозділи, наполегливо порадили не рипатися", – розповів Шабунін.

Він висловив розчарування, що останній час його служби пройшов саме так. "Я б міг послужити Силам Оборони значно ефективніше (і зробив для цього все можливе). Але вище керівництво бачило мою роль і місце в ЗСУ лише так. Я зайшов в ЗСУ в перший день війни солдатом, виходжу – старшим сержантом", – заявив голова ЦПК.

Шабунін також стверджує, що його офіцерський контракт відмовився підписати міністр оборони Рустем Умєров, який займав цю посаду у 2023-25рр, нині секретар Ради національної безпеки та оборони України.

Як повідомлялося, у липні 2025 року Шабуніну була висунута підозра у систематичному ухилянні від проходження військової служби й використанні транспортного засобу ЗСУ без законних підстав: за ч.4 ст.409 (ухилення від військової служби в умовах воєнного стану) та ч.2 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними слідства, "мобілізувавшись у 2022 році, фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу Сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тис. грн попри фактичну відсутність у військовій частині". Окрім того, слідством встановлено, що фігурант незаконно використовував позашляховик, ввезений в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав.

11 липня стало відомо про обшуки у Шабуніна за місцем служби і вдома. 13 серпня було повідомлено про підозру командиру Шабуніна. "У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби. Йому інкриміновано пособництво в ухиленні підлеглого від виконання обов’язків військової служби, вчинене за попередньою змовою та зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України)", – повідомляло тоді ДБР.

15 липня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід до 20 серпня у вигляді особистого зобов’язання, без застосування електронного засобу контролю. Суд зобов’язав підозрюваного не залишати місце виконання обов’язків військової служби, визначеного командиром, утримуватись від спілкування з іншим підозрюваним у кримінальному провадженні – колишнім командиром військової частини та колишніми та чинними службовими особами НАЗК, а також здати документи, що надають право виїзду за кордон.

У грудні того ж року низка медіа опублікувала приватні знімки Шабуніна, який є фігурантом кримінального провадження Державного бюро розслідувань (ДБР), після чого в Бюро анонсували перевірку.