За добу росіяни завдали безліч ударів по населених пунктах України, є жертви, поранені, пошкодження

Упродовж доби російські війська завдали 858 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області, застосувавши авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 98 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель", – зазначено в повідомленні, оприлюдненому ранком вівторка.

За його словами, російські війська здійснили 23 авіаудари по низці населених пунктів, зокрема Комишувасі, Зарічному, Трудовому, Новоолександрівці, Таврійському, Любицькому, Новокасянівці, Зірниці, Лісному, Преображенці, Омельнику, Гуляйпільському, Воздвижівці, Рівному, Верхній Терсі, Прилуках, Гіркому. "577 БЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Григорівку, Юрківку, Оленівку, Біленьке, Лисогірку, Мар’ївку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Михайлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне, Преображенку", – інформує Федоров.

Також зафіксовано чотири обстріли із РСЗВ по Малій Токмачці, Червоній Криниці та Цвітковому, а 254 артилерійські удари – по низці населених пунктів області.

У Новобаварському районі Харкова внаслідок двох ворожих ударів постраждали троє людей, пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка, повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Окрім того, внаслідок удару ворожого дрону у районі виникли пожежі у двох приватних будинках: За словами мера, з одного будинку вдалося врятувати двох людей, ще одна особа може перебувати під завалами. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Окрім того, внаслідок удару ворожого дрону у районі виникли пожежі у двох приватних будинках: За словами мера, з одного будинку вдалося врятувати двох людей, ще одна особа може перебувати під завалами. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 13 населених пунктах області, двоє людей загинули; ще 12, серед яких дитина, постраждали..

"У м. Харків постраждали чоловіки 47 і 67 років, жінки 50 і 73 років; у сел. Покотилівка Височанської громади загинула 67-річна жінка, постраждали 33-річна жінка і 6-річна дівчинка; у сел. Шевченкове загинув 57-річний чоловік, постраждала 55-річна жінка; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 43-річний чоловік; у м. Богодухів постраждали чоловіки 41 і 69 років, жінки 29 і 78 років", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомила пресслужба ДСНС України ранком вівторка, у с. Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА загинула 69-річна жінка, ще троє людей дістали поранення, серед постраждалих – дитина. Пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Крім того, у Новобаварському районі Харкова зруйновано житловий будинок, виникла пожежа на площі 150 кв. м. Попередньо, постраждали троє людей. "Тривають роботи з гасіння пожежі та розбору завалів. На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи", – повідомили у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

У ніч на вівторок російські війська атакували Кривий Ріг та Криворізький район ударними дронами типу "шахед", унаслідок чого в обох локаціях зафіксовано поранених цивільних та пошкодження житлової інфраструктури, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, у Кривому Розі поранення отримала 41-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу, лікування проходитиме амбулаторно. У Криворізькому районі внаслідок атаки по Лозуватській громаді постраждалих немає.

Загалом у межах окремих атак у регіоні також поранення отримав 22-річний хлопець у Нікопольському районі внаслідок ударів дронами та артилерією.

"У Криворізькому районі ворог також атакував Лозуватську громаду. Без втрат. Загроза ворожих атак зберігається, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги.У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську і Мирівську громади", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки російського безпілотника в Корабельному районі Херсона поранення дістав 68-річний місцевий житель, повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації. Він зазнав вибухової травми та травматичної ампутації ноги.

"Близько 5.00 російські окупанти з дрона атакували 68-річного херсонця в Корабельному районі. У чоловіка – вибухова травма та травматична ампутація ноги. Співробітники поліції доставили потерпілого до лікарні для надання необхідної медичної допомоги", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком вівторка у телеграм.

Російський безпілотник влучив по одному з підприємств Чернігова, зафіксовано загоряння у житловому будинку, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у телеграм.

За попередню інформацією постраждалих немає. На місцях працюють всі екстрені служби.