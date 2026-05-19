09:40 19.05.2026

РФ проводить ядерні навчання

Міноборони РФ заявило про початок ядерних навчань, які пройдуть з 19 до 21 травня.

За повідомленням росЗМІ, буде залучено понад 64 тис. особового складу, понад 7800 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, у тому числі понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів, з яких 8 ракетних підводних човнів.

Плануються навчання також із взаємодії з ядерною зброєю, розміщеною в Білорусі.

09:47 19.05.2026
Голова Військового комітету НАТО: війна РФ проти України залишається жорсткою

20:10 18.05.2026
Бессент підтвердив продовження США дії винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом

19:59 18.05.2026
Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

18:59 18.05.2026
Мінфін США продовжить дію винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом – ЗМІ

17:04 18.05.2026
Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

15:26 18.05.2026
Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

14:15 18.05.2026
Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

10:41 17.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

10:25 17.05.2026
Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

00:56 17.05.2026
Радник міністра оборони України припускає відновлення управління "Шахедами" з Білорусі

