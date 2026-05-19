Петиція до Кабміну про скасування застав для топ-корупціонерів набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом скасувати заставу як вид запобіжного заходу для топ-корупціонерів під час дії воєнного стану набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 18 лютого і станом на 19 травня вона набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Сьогодні українські військовослужбовці ризикують життям, тоді як посадові особи, підозрювані у корупції, можуть за лічені дні або години виходити на свободу після внесення застави. Це обурює та викликає величезне відчуття несправедливості мільйонів українців. Тому я пропоную скасувати заставу як запобіжний захід для топ-корупціонерів під час дії воєнного стану та подати законопроект із цими змінами", – йдеться у петиції.

Автор петиції вважає, що таке рішення потрібно у зв’язку з тим, що: воєнний стан створює підвищений рівень суспільної небезпеки корупційних злочинів; розкрадання або зловживання ресурсами, спрямованими на оборону держави, фактично завдає шкоди національній безпеці; можливість внесення застави у справах топ-корупціонерів створює суспільне відчуття нерівності перед законом; аналогічні обмеження вже застосовані щодо злочинів проти основ національної безпеки.

Він уточнив, що відповідні обмеження пропонує застосувати до таких посад: президент, прем’єр-міністр, члени Кабміну, народні депутати, керівники НАБУ, генпрокурор, судді Верховного суду, державні службовці категорій А та Б, керівники місцевого самоврядування.

На думку автора, в цьому контексті потрібно враховувати такі види злочинів: привласнення або розтрата майна; зловживання владою; прийняття/надання неправомірної вигоди; зловживання впливом; незаконне збагачення за умови, що це стосується бюджетних коштів та оборони держави під час воєнного стану.