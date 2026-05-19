08:59 19.05.2026

Голову ОУН Мельника та його дружину перепоховають у Пантеоні видатних українців на НВМК 24 травня

Видатного українського військового і політичного діяча, полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову Організації українських націоналістів (ОУН) у 1938-1964 роках Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховають у Пантеоні видатних українців на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК) 24 травня, повідомили в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви (УГКЦ) у Києві.

"22-24 травня 2026 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві відбудуться заупокійні богослужіння у зв'язку з прибуттям до України тлінних останків провідника Організації українських націоналістів, полковника Армії УНР Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Урочисте перепоховання відбудеться на Національному військовому меморіальному кладовищі", – йдеться в повідомленні Собору в мережі Facebook.

Зокрема, у п'ятниця, 22 травня: 7:30 та 9:00 відбудеться Божественні Літургії за упокій з Панахидою; 15:00 – Чин Парастасу; 18:00 – Вечірня; 19:00 – Молитовне читання Псалтиря.

У субота, 23 травня: 7:30 та 9:00 пройде Божественні Літургії за упокій з Панахидою; 15:00 – Центральне заупокійне Богослужіння – Чин похорону за участі архиєреїв, священників та мирян з різних куточків України (очікується участь державних діячів та представників влади і пряма трансляція).

У неділя, 24 травня: 7:00 передбачено перевезення домовин на Національне військове меморіальне кладовище і перепоховання у Пантеоні видатних українців.

Андрій Мельник – полковник Армії УНР, голова ОУН у 1938-1964 роках – помер у Люксембурзі 1964 року і був похований там разом із дружиною. 

Як повідомлялося, 15 травня Кабінет міністрів доручив провести перепоховання в Україні останків Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник на території Національного військового меморіального кладовища.

 

