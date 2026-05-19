08:56 19.05.2026

ППО збила 180 з 209 російських дронів вночі, зафіксовані влучання на 15 локаціях – Повітряні сили

Українська протиповітряна оборона ліквідувала 180 з 209 дронів, які російські окупанти випустили по Україні в ніч на вівторок, починаючи з 18:00 понеділка, проте зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях та падіння збитих на п'яти, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 180 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні та на сході країни", – повідомляється в телеграм-каналі ПС.

Зазначається, що у ніч на 19 травня (з 18:00 18 травня) противник атакував 209 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької області, Гвардійське – ТОТ Криму.

Окрім того зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

 

