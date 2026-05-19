08:50 19.05.2026

Двоє загиблих і 12 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову і 13 населених пунктах області, двоє людей загинули; ще 12, серед яких дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків постраждали чоловіки 47 і 67 років, жінки 50 і 73 років; у сел. Покотилівка Височанської громади загинула 67-річна жінка, постраждали 33-річна жінка і 6-річна дівчинка; у сел. Шевченкове загинув 57-річний чоловік, постраждала 55-річна жінка; у сел. Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 43-річний чоловік; у м. Богодухів постраждали чоловіки 41 і 69 років, жінки 29 і 78 років", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #наслідки #харківська_область #атака

08:48 19.05.2026
