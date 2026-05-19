Двоє постраждалих у Кривому Розі та Криворізькому районі внаслідок атаки "шахедів" – Вілкул

У ніч на вівторок російські війська атакували Кривий Ріг та Криворізький район ударними дронами типу "шахед", унаслідок чого в обох локаціях зафіксовано поранених цивільних та пошкодження житлової інфраструктури, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, у Кривому Розі поранення отримала 41-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу, лікування проходитиме амбулаторно. У Криворізькому районі внаслідок атаки по Лозуватській громаді постраждалих немає.

Загалом у межах окремих атак у регіоні також поранення отримав 22-річний хлопець у Нікопольському районі внаслідок ударів дронами та артилерією.

"У Криворізькому районі ворог також атакував Лозуватську громаду. Без втрат. Загроза ворожих атак зберігається, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги.У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську і Мирівську громади", – йдеться в повідомленні.