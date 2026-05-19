Інтерфакс-Україна
Події
08:48 19.05.2026

Двоє постраждалих у Кривому Розі та Криворізькому районі внаслідок атаки "шахедів" – Вілкул

1 хв читати
Двоє постраждалих у Кривому Розі та Криворізькому районі внаслідок атаки "шахедів" – Вілкул

У ніч на вівторок російські війська атакували Кривий Ріг та Криворізький район ударними дронами типу "шахед", унаслідок чого в обох локаціях зафіксовано поранених цивільних та пошкодження житлової інфраструктури, повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, у Кривому Розі поранення отримала 41-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу, лікування проходитиме амбулаторно. У Криворізькому районі внаслідок атаки по Лозуватській громаді постраждалих немає.

Загалом у межах окремих атак у регіоні також поранення отримав 22-річний хлопець у Нікопольському районі внаслідок ударів дронами та артилерією.

"У Криворізькому районі ворог також атакував Лозуватську громаду. Без втрат. Загроза ворожих атак зберігається, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги.У Нікопольському районі ворог атакував дронами та артилерією Марганецьку, Червоногригорівську, Покровську і Мирівську громади", – йдеться в повідомленні.

 

Теги: #постраждалі #дніпропетровська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:29 19.05.2026
За добу росіяни завдали ударів по 47 населених пунктах Запорізької області – ОВА

За добу росіяни завдали ударів по 47 населених пунктах Запорізької області – ОВА

08:08 19.05.2026
ДСНС: На Харківщині внаслідок удару БпЛА загинула жінка, постраждали троє людей, серед них дитина

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару БпЛА загинула жінка, постраждали троє людей, серед них дитина

07:29 19.05.2026
Кривий Ріг: Унаслідок атаки дронами поранено жінку, пошкоджено будинки – Вілкул

Кривий Ріг: Унаслідок атаки дронами поранено жінку, пошкоджено будинки – Вілкул

06:57 19.05.2026
Внаслідок атаки дрона поранено 68-річного жителя Херсона – МВА

Внаслідок атаки дрона поранено 68-річного жителя Херсона – МВА

06:06 19.05.2026
У Харкові внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, пошкоджено понад 25 будинків

У Харкові внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, пошкоджено понад 25 будинків

03:55 19.05.2026
Ізмаїльський район зазнав ворожої атаки, пошкоджено портову інфраструктуру – РДА

Ізмаїльський район зазнав ворожої атаки, пошкоджено портову інфраструктуру – РДА

22:44 18.05.2026
РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

18:57 18.05.2026
У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

13:37 18.05.2026
У Дніпрі вже 22 постраждалих після нічної атаки, 8 з них шпиталізовано – обладміністрація

У Дніпрі вже 22 постраждалих після нічної атаки, 8 з них шпиталізовано – обладміністрація

08:01 18.05.2026
У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару БпЛА загинула жінка, постраждали троє людей, серед них дитина

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Агентство "Інтерфакс-Україна" приєдналось до Альянсу з питань штучного інтелекту

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 236 бойових зіткнень

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну – ЗМІ

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

19 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ЄС надасть частину кредиту Україні на €90 млрд лише після ухвалення деяких податкових змін – ЗМІ

Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

Велика Британія планує інвестиції на близько $7,7 млрд у програму GCAP зі створення винищувача нового покоління

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

Чотири колишні оманські танкери залучені до вивезення СПГ із підсанкційного проєкту РФ – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА