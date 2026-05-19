08:29 19.05.2026

За добу росіяни завдали ударів по 47 населених пунктах Запорізької області – ОВА

Упродовж доби російські війська завдали 858 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області, застосувавши авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію, повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 98 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель", – зазначено в повідомленні, оприлюдненому ранком вівторка.

За його словами, російські війська здійснили 23 авіаудари по низці населених пунктів, зокрема Комишувасі, Зарічному, Трудовому, Новоолександрівці, Таврійському, Любицькому, Новокасянівці, Зірниці, Лісному, Преображенці, Омельнику, Гуляйпільському, Воздвижівці, Рівному, Верхній Терсі, Прилуках, Гіркому.

"577 БЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Григорівку, Юрківку, Оленівку, Біленьке, Лисогірку, Мар'ївку, Новояковлівку, Новоолександрівку, Михайлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне, Преображенку", – інформує Федоров.

Також зафіксовано чотири обстріли із РСЗВ по Малій Токмачці, Червоній Криниці та Цвітковому, а 254 артилерійські удари – по низці населених пунктів області.

 

