Інтерфакс-Україна
Події
08:14 19.05.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 236 бойових зіткнень

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 236 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграмі в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 вівторка.

"Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних ударів, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню", – повідомляє Генштаб

 

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 19.05.2026
Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

13:46 18.05.2026
Сили оборони вночі уразили російський катер у Каспійському морі та пункти управління дронами на ТОТ

08:05 18.05.2026
Окупанти за добу втратили 1220 осіб та 224 од. спецтехніки – Генштаб

17:58 17.05.2026
Сили оборони уразили російське підприємство з виробництва мікросхем для високоточної зброї – Генштаб ЗСУ

09:47 17.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 234 бойові зіткнення

07:46 17.05.2026
Окупанти за добу втратили 1170 осіб та 330 од. спецтехніки – Генштаб

18:32 16.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено пункти управління та інші об'єкти ворога на окупованих територіях

12:02 16.05.2026
До України повернули 528 тіл полеглих захисників – Генштаб ЗСУ

08:27 16.05.2026
Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 260 од. спецтехніки – Генштаб

16:39 15.05.2026
Зеленський: визначаємось із цілями для наших подальших далекобійних санкцій проти Росії

