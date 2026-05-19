08:08 19.05.2026

ДСНС: На Харківщині внаслідок удару БпЛА загинула жінка, постраждали троє людей, серед них дитина

У селі Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА загинула 69-річна жінка, ще троє людей дістали поранення, серед постраждалих – дитина.

"У с. Покотилівка Харківського району внаслідок удару БпЛА загинула 69-річна жінка, ще троє людей постраждали, з них одна дитина", – йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС України ранком вівторка.

За даними відомства, пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Крім того, у Новобаварському районі Харкова зруйновано житловий будинок, виникла пожежа на площі 150 кв. м. Попередньо, постраждали троє людей.

"Тривають роботи з гасіння пожежі та розбору завалів. На місці події працюють підрозділи ДСНС, зокрема сапери, кінологи та психологи", – повідомили у дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Facebook.

 

