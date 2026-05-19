Сі Цзіньпін під час зустрічі з Трампом припустив, що Путін може пошкодувати про вторгнення в Україну – ЗМІ

Глава КНР Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом у Пекіні минулого тижня заявив, що очільник Кремля Володимир Путін може в кінцевому підсумку пошкодувати про рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, повідомляє Financial Times із посиланням на кількох осіб, обізнаних із перебігом зустрічі.

За даними співрозмовників видання, ці коментарі пролунали під час ширших переговорів, які також стосувалися війни в Україні. Зазначається, що під час обговорень Трамп запропонував ідею співпраці США, Китаю та Росії у протидії Міжнародному кримінальному суду.

Як пише FT, висловлювання Сі щодо рішення Путіна розпочати війну виглядали більш різкими, ніж у попередніх контактах із західними лідерами. Одна з осіб, обізнаних зі зустрічами Сі з експрезидентом США Джо Байденом, зазначила, що раніше китайський лідер утримувався від прямих оцінок Путіна та війни, хоча обговорення Росії та України були "відвертими та прямими".

"Під час свого саміту з Сі Трамп також запропонував, щоб США, Китай і Росія об'єднали зусилля для боротьби з МКС, заявивши, що їхні інтереси збігаються, за словами осіб, обізнаних із переговорами", – йдеться в повідомленні.