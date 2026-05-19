Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, один танк, 78 артсистем, одну бронемашину, 2142 БПЛА, а також 264 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 351 150 (+1 140) осіб, танків – 11 940 (+1) од, бойових броньованих машин – 24 584 (+1) од, артилерійських систем – 42 340 (+78) од, РСЗВ – 1 792 (+0) од, засоби ППО – 1 386 (+0) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+1) од, наземних робототехнічних комплексів – 1 426 (+11) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142) од, крилаті ракети – 4 632 (+4) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 97 600 (+262) од, спеціальна техніка – 4 202 (+2) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.