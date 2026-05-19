Внаслідок атаки дрона поранено 68-річного жителя Херсона – МВА

Внаслідок атаки російського безпілотника в Корабельному районі Херсона поранення дістав 68-річний місцевий житель, повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

Внаслідок атаки чоловік зазнав вибухової травми та травматичної ампутації ноги.

"Близько 5.00 російські окупанти з дрона атакували 68-річного херсонця в Корабельному районі. У чоловіка – вибухова травма та травматична ампутація ноги. Співробітники поліції доставили потерпілого до лікарні для надання необхідної медичної допомоги", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком вівторка у Телеграм.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/71568