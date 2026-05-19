Інтерфакс-Україна
Події
06:57 19.05.2026

Внаслідок атаки дрона поранено 68-річного жителя Херсона – МВА

1 хв читати

Внаслідок атаки російського безпілотника в Корабельному районі Херсона поранення дістав 68-річний місцевий житель, повідомляє пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

Внаслідок атаки чоловік зазнав вибухової травми та травматичної ампутації ноги.

"Близько 5.00 російські окупанти з дрона атакували 68-річного херсонця в Корабельному районі. У чоловіка – вибухова травма та травматична ампутація ноги. Співробітники поліції доставили потерпілого до лікарні для надання необхідної медичної допомоги", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому ранком вівторка у Телеграм.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/71568

Теги: #херсон #атака #постраждалий

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:06 19.05.2026
У Харкові внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, пошкоджено понад 25 будинків

У Харкові внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, пошкоджено понад 25 будинків

03:55 19.05.2026
Ізмаїльський район зазнав ворожої атаки, пошкоджено портову інфраструктуру – РДА

Ізмаїльський район зазнав ворожої атаки, пошкоджено портову інфраструктуру – РДА

00:18 19.05.2026
Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

22:54 18.05.2026
Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

22:44 18.05.2026
РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

10:54 17.05.2026
Ворожий дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено 63-річного чоловіка – МВА

Ворожий дрон атакував Корабельний район Херсона, поранено 63-річного чоловіка – МВА

07:57 17.05.2026
22-річна дівчина померла після ворожого обстрілу в середмісті Херсона – МВА

22-річна дівчина померла після ворожого обстрілу в середмісті Херсона – МВА

05:57 17.05.2026
Чоловік постраждав унаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – МВА

Чоловік постраждав унаслідок дронової атаки РФ у Херсоні – МВА

13:17 16.05.2026
Окупанти обстріляли центр Херсона: одна людина загинула, ще двоє поранені

Окупанти обстріляли центр Херсона: одна людина загинула, ще двоє поранені

12:44 16.05.2026
Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

Окупанти атакували дроном житловий будинок у Херсоні, поранено 15-річного хлопця

ВАЖЛИВЕ

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Агентство "Інтерфакс-Україна" приєдналось до Альянсу з питань штучного інтелекту

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

ОСТАННЄ

19 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ЄС надасть частину кредиту Україні на €90 млрд лише після ухвалення деяких податкових змін – ЗМІ

Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

Велика Британія планує інвестиції на близько $7,7 млрд у програму GCAP зі створення винищувача нового покоління

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

Чотири колишні оманські танкери залучені до вивезення СПГ із підсанкційного проєкту РФ – ЗМІ

МЗС: 117 заяв уже схвалено в межах нової дистанційної послуги оформлення РНОКПП для дітей за кордоном

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

У Чернігові через російський удар по приватному сектору постраждали двоє людей

Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА