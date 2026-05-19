19 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

19 травня в Україні відзначають День сімейної медицини.

Також сьогодні Всесвітній день сімейного лікаря, Міжнародний день боротьби з гепатитом, Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника, День динозавра.

Віряни вшановують святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського.

День сімейної медицини

Покликаний вшанувати лікарів, котрі стоять на передовій охорони здоров’я, забезпечують пацієнтам всебічну, безперервну і доступну медичну підтримку. Саме сімейні лікарі виступають основою первинної ланки медичної допомоги, створюють міцний місток довіри між медициною і кожною родиною.

Всесвітній день сімейного лікаря

Цей день покликаний вшанувати медиків, котрі на передовій ланці системи охорони здоров’я забезпечують комплексний, безперервний і доступний догляд за здоров’ям людей усіх вікових груп та соціальних верств. Ініціатива започаткування цього свята належить Всесвітній федерації сімейних лікарів (WONCA), а вперше його відзначили 2010 року. Свято має на меті підкреслити унікальну роль сімейних лікарів як незамінних хранителів здоров’я громади, які не лише лікують хвороби, а й формують довіру, підтримують профілактику і зміцнюють зв’язок між медициною і пацієнтом.

Міжнародний день боротьби з гепатитом

Цей день покликаний привернути увагу до однієї з найсерйозніших загроз здоров’ю людства — запальних захворювань печінки, спричинених вірусними інфекціями, що можуть призводити до тяжких ускладнень, включно з цирозом і навіть раком печінки.

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишківника

Цей день має привернути увагу до хронічних і складних патологій травної системи, таких як хвороба Крона та виразковий коліт, які значною мірою впливають на якість життя мільйонів людей. Ініціатива створення цього дня спрямована на активізацію зусиль медичних працівників, пацієнтських організацій та суспільства в цілому для підвищення рівня поінформованості про ці хвороби. Запальні захворювання кишківника мають хронічний перебіг, часто супроводжуються тривалими загостреннями, болем, порушеннями травлення та втомою, що значно ускладнює повсякденне життя хворих.

День динозавра



День динозавра - щорічне свято, яке об’єднує ентузіастів, палеонтологів і любителів динозаврів різного віку. Відзначається щороку у третій вівторок травня.

У День динозавра музеї та навчальні заклади часто організовують спеціальні виставки, інтерактивні заходи та освітні програми, щоб зацікавити відвідувачів і розпалити їхню цікавість до доісторичного світу. Це фантастична можливість як для дітей, так і для дорослих зануритися в чудеса палеонтології, відкрити нові види динозаврів і поглибити своє розуміння давнього минулого Землі.

Походження Дня динозавра точно невідоме, але вважається, що його почали відзначати на початку 2000-х років. Приблизно в той самий час, коли Парк Юрського періоду III вийшов у прокат, що могло пояснити святкування цього дня.

Народилися в цей день:

150 років від дня народження Костянтина Мощенка (1876-1963), архітектора, музеєзнавця, етнографа;

100 років від дня народження Івана Михайловича Жибака (1926–2010), українського журналіста, культурно-освітнього та громадського діяча, члена ОУН (Аргентина);

100 років від дня народження Петера Цадека (1926–2009), німецького режисера, актора театру та кіно.

Ще цього дня:

1051 - У величному соборі міста Реймс, що у Франції, відбулася коронація Анни Ярославни, доньки київського князя Ярослава Мудрого. Цей акт не лише увінчав дипломатичний союз між двома величними державами, а й символізував вплив Київської Русі у європейській політиці середньовіччя;

1861 - У місті Суми відкрили першу в Україні недільну школу — важливу освітню ініціативу, спрямовану на піднесення культурного рівня народу, надання знань тим, хто не мав доступу до традиційної освіти;

2005 - На конференції міністрів освіти європейських країн, що проходила у норвезькому місті Берген, було прийнято важливе рішення про інтеграцію України до Болонського процесу — крок, який відкрив нові можливості для гармонізації національної системи освіти з європейськими стандартами.

Церковне свято

Святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського

Священномученик Патрикій, що обіймав єпископський престол у давньому місті Пруса (сучасна Бурса, Туреччина), належить до когорти великих сповідників Христової віри, які у вирі жорстоких гонінь не скорилися силі меча та облуді ідолопоклонства. Його служіння припало на часи, коли язичницька влада з усією люттю боролася з християнством, вимагаючи від духовенства зречення віри.

У Прусі, відомій своїми гарячими джерелами, Патрикій прославився як мудрий наставник, сміливий проповідник і пастир, сповнений любові до своєї пастви. Разом із трьома пресвітерами — Акакієм, Меменієм та Полєном — він продовжував відкрито звіщати Євангеліє навіть тоді, коли це було прирівняно до смертного вироку.

Його арештували за наказом місцевого правителя на ім’я Юлій, котрий домагався від нього поклоніння поганським богам. На допиті Патрикій мужньо заявив, що визнає тільки одного Творця — Господа Ісуса Христа. На запитання про чудесні джерела, що били у Прусі, святий з гідністю відповів: вони є не даром язичницьких божеств, а витвором Божого промислу, Який дав людям джерела зцілення, як знаки Своєї милості.

Юлій наказав жорстоко катувати єпископа: його били, обпалювали вогнем, змушували ступати в кип’яток — але ні тілесний біль, ані погрози не зламали його духу. Урешті, Патрикія разом із трьома вірними пресвітерами стратили мечем.

Іменини:

Іван, Йосип, Іванна, Марія, Марта, Соломія, Тамара.

З прикмет цього дня:

Тепло на Патрикія — на щедре літо; похмуро чи дощить — на мокре й холодне літо; гуркіт грому 19 травня — на рясні жнива; дощ із південним вітром — буде влітку багато гроз; вода в річці 19 травня тиха — літо буде спокійне; вранці сильна роса — до врожаю огірків і трав; хрущі літають — літо буде сухе.

