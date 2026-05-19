У Харкові внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району постраждали троє людей, пошкоджено понад 25 будинків

У Новобаварському районі Харкова внаслідок двох ворожих ударів постраждали троє людей, пошкоджено щонайменше 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка, повідомляє міський голова Ігор Терехов.

"Внаслідок двох ворожих ударів по Новобаварському району, є троє постраждалих, в тому чи іншому ступені пошкоджені 25 приватних будинків та одна багатоповерхівка", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі ранком вівторка.

Окрім того, внаслідок удару ворожого дрону у районі виникли пожежі у двох приватних будинках: "У Новобаварському районі, через удар ворожого дрону, горять два приватні будинки".

За його словами, з одного будинку вдалося врятувати двох людей, ще одна особа може перебувати під завалами. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

"З одного будинку врятовано двох людей, ще одна людина може знаходитися під завалами – проводяться пошуково-рятувальні роботи", – зазначив Терехов.

В свою чергу очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у власному дописі зазначив, що серед постраждалих виявились 47-річний чоловік та 50-річна жінка: "47-річний чоловік та 50-річна жінка постраждали внаслідок ворожого удару БпЛА в Новобаварському районі. Чоловік отримав поранення склом, а жінка зазнала гострої реакції на стрес".

