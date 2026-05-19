ЄС надасть частину кредиту Україні на €90 млрд лише після ухвалення деяких податкових змін – ЗМІ

Європейський Союз планує прив'язати частину кредитних виплат Україні з пакета допомоги обсягом €90 млрд до ухвалення Києвом податкових змін, яких також вимагає Міжнародний валютний фонд, повідомляє Bloomberg, опираючись на обізнані джерела.

"Податкова вимога стосуватиметься так званої макрофінансової частини кредиту обсягом €8,4 млрд, сказали вони (обізнані джерела – ІФ-У)", – йдеться в повідомленні.

За даними співрозмовників, країни-члени ЄС уже погодили умови цієї програми.

Щоб отримати фінансування, Україна має ухвалити законодавчі зміни, які передбачають розширення переліку іноземних посилок, що підлягають оподаткуванню 20% податком на додану вартість. Очікується, що перший транш може бути наданий у червні, другий – у вересні, а третій – до кінця року після виконання відповідних реформ.

"Ця вимога повторює умову, яку МВФ встановив для виплати іншого траншу своєї програми допомоги на $700 млн, зазначили джерела. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, координує частину своїх умов фінансової допомоги Україні з умовами вашингтонського кредитора", – зазначають в наведеній інформації.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-18/eu-ties-part-of-ukraine-90-billion-aid-to-unpopular-tax-measure