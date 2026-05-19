Інтерфакс-Україна
Події
05:40 19.05.2026

ЄС надасть частину кредиту Україні на €90 млрд лише після ухвалення деяких податкових змін – ЗМІ

1 хв читати

Європейський Союз планує прив'язати частину кредитних виплат Україні з пакета допомоги обсягом €90 млрд до ухвалення Києвом податкових змін, яких також вимагає Міжнародний валютний фонд, повідомляє Bloomberg, опираючись на обізнані джерела.

"Податкова вимога стосуватиметься так званої макрофінансової частини кредиту обсягом €8,4 млрд, сказали вони (обізнані джерела – ІФ-У)", – йдеться в повідомленні.

За даними співрозмовників, країни-члени ЄС уже погодили умови цієї програми.

Щоб отримати фінансування, Україна має ухвалити законодавчі зміни, які передбачають розширення переліку іноземних посилок, що підлягають оподаткуванню 20% податком на додану вартість. Очікується, що перший транш може бути наданий у червні, другий – у вересні, а третій – до кінця року після виконання відповідних реформ.

"Ця вимога повторює умову, яку МВФ встановив для виплати іншого траншу своєї програми допомоги на $700 млн, зазначили джерела. Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, координує частину своїх умов фінансової допомоги Україні з умовами вашингтонського кредитора", – зазначають в наведеній інформації.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-18/eu-ties-part-of-ukraine-90-billion-aid-to-unpopular-tax-measure

Теги: #кредит #зміни #податки #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 18.05.2026
Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

19:41 18.05.2026
ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

ЄК дозволить Україні продовжити експорт сталі в ЄС, незважаючи на запроваджені обмеження

17:00 18.05.2026
Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

Качка про критику проєкту Антикорупційної стратегії: яким буде фінальний зміст та наповнення – визначить український парламент

16:23 18.05.2026
IFC може надати EUR42 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт на Волині

IFC може надати EUR42 млн на будівництво вітропарку ОККО на 189 МВт на Волині

16:16 18.05.2026
ЄК готує пропозиції щодо обмеження закупівель у Китаю критично важливих компонентів

ЄК готує пропозиції щодо обмеження закупівель у Китаю критично важливих компонентів

16:33 17.05.2026
За крихкого миру в Україні у Європі до 2029р залишаться 56% біженців, за продовження війни – 99% – ООН

За крихкого миру в Україні у Європі до 2029р залишаться 56% біженців, за продовження війни – 99% – ООН

17:23 15.05.2026
За підтримки ЄС на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію та адмінцентр вартістю понад EUR2,18 млн

За підтримки ЄС на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію та адмінцентр вартістю понад EUR2,18 млн

23:51 14.05.2026
Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

Сибіга та очільник МЗС Молдови обговорили регіональну безпеку і підтвердили курс на вступ до ЄС

16:54 13.05.2026
Качка: Сподіваємося відкрити перший переговорний кластер 26 травня, але якщо це станеться 16 червня – невелика проблема

Качка: Сподіваємося відкрити перший переговорний кластер 26 травня, але якщо це станеться 16 червня – невелика проблема

16:41 13.05.2026
Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

Качка вважає, що через рік дискусія перейде від Дорожньої карти з питань верховенства права до IBAR для вступу в ЄС

ВАЖЛИВЕ

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Агентство "Інтерфакс-Україна" приєдналось до Альянсу з питань штучного інтелекту

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

ОСТАННЄ

Ізмаїльський район зазнав ворожої атаки, пошкоджено портову інфраструктуру – РДА

Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

Велика Британія планує інвестиції на близько $7,7 млрд у програму GCAP зі створення винищувача нового покоління

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

Чотири колишні оманські танкери залучені до вивезення СПГ із підсанкційного проєкту РФ – ЗМІ

МЗС: 117 заяв уже схвалено в межах нової дистанційної послуги оформлення РНОКПП для дітей за кордоном

Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА