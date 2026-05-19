Інтерфакс-Україна
Події
03:55 19.05.2026

Ізмаїльський район зазнав ворожої атаки, пошкоджено портову інфраструктуру – РДА

1 хв читати

Ізмаїльський район Одеської області в ніч на 19 травня зазнав ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, повідомляє пресслужба Ізмаїльської районної державної адміністрації.

У відомстві зазначили, що підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували наслідки удару: "Пошкоджено об'єкти портової інфраструктури у місті Ізмаїл. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки ворожого удару".

Також повідомляється, що сили протиповітряної оборони знищили практично всі засоби повітряного ураження над відкритою територією поза межами населених пунктів Ізмаїльського району.

"На щастя, обійшлося без постраждалих та значних руйнувань", – йдеться в повідомленні оперативного штабу.

Джерело: https://t.me/IzmailRDA/46188

Теги: #одеська #портова #інфраструктура #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:18 19.05.2026
Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

22:54 18.05.2026
Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

22:44 18.05.2026
РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

19:57 18.05.2026
Російський БпЛА влучив по підприємству у Чернігові

Російський БпЛА влучив по підприємству у Чернігові

11:27 18.05.2026
Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

10:11 18.05.2026
Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах – ВМС України

Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах – ВМС України

21:22 15.05.2026
На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

На Запоріжжя пошкоджено об'єкт інфраструктури через атаку ворожих БпЛА

20:47 10.05.2026
Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

Порушник військового обліку поранив двох співробітників ТЦК – Одеська ОТЦК

03:23 10.05.2026
Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

Одещина співпрацює з партнерами з 19 країн ЄС, обсяг спільних проєктів сягає 5 млн. євро – ОВА

21:55 09.05.2026
Українські громади продовжують функціонувати та відновлювати інфраструктуру попри постійні обстріли – Мінрозвитку

Українські громади продовжують функціонувати та відновлювати інфраструктуру попри постійні обстріли – Мінрозвитку

ВАЖЛИВЕ

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Агентство "Інтерфакс-Україна" приєдналось до Альянсу з питань штучного інтелекту

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

ОСТАННЄ

Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

Велика Британія планує інвестиції на близько $7,7 млрд у програму GCAP зі створення винищувача нового покоління

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

Чотири колишні оманські танкери залучені до вивезення СПГ із підсанкційного проєкту РФ – ЗМІ

МЗС: 117 заяв уже схвалено в межах нової дистанційної послуги оформлення РНОКПП для дітей за кордоном

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

У Чернігові через російський удар по приватному сектору постраждали двоє людей

Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА