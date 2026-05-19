Ізмаїльський район зазнав ворожої атаки, пошкоджено портову інфраструктуру – РДА

Ізмаїльський район Одеської області в ніч на 19 травня зазнав ворожої атаки, внаслідок якої було пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, повідомляє пресслужба Ізмаїльської районної державної адміністрації.

У відомстві зазначили, що підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували наслідки удару: "Пошкоджено об'єкти портової інфраструктури у місті Ізмаїл. Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували наслідки ворожого удару".

Також повідомляється, що сили протиповітряної оборони знищили практично всі засоби повітряного ураження над відкритою територією поза межами населених пунктів Ізмаїльського району.

"На щастя, обійшлося без постраждалих та значних руйнувань", – йдеться в повідомленні оперативного штабу.

