Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

Президент Куби заявив, що у разі можливого військового нападу з боку США ситуація може призвести до кровопролиття з непередбачуваними наслідками, на тлі подальшого загострення відносин між Гаваною та Вашингтоном, повідомляє CNN.

"Куба не становить загрози і не має агресивних планів чи намірів щодо будь-якої країни. Вона не має їх і щодо США та ніколи не мала – це уряд цієї країни добре знає", – цитує слова президента Куби Мігеля Діаса-Канеля видання.

За його словами, країна вже перебуває під тиском, який він характеризує як "багатовимірну агресію з боку США", і наполягає на наявності "абсолютного і законного права" на захист у разі військової загрози.

