02:59 19.05.2026

Куба заявила про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США – ЗМІ

Президент Куби заявив, що у разі можливого військового нападу з боку США ситуація може призвести до кровопролиття з непередбачуваними наслідками, на тлі подальшого загострення відносин між Гаваною та Вашингтоном, повідомляє CNN.

"Куба не становить загрози і не має агресивних планів чи намірів щодо будь-якої країни. Вона не має їх і щодо США та ніколи не мала – це уряд цієї країни добре знає", – цитує слова президента Куби Мігеля Діаса-Канеля видання.

За його словами, країна вже перебуває під тиском, який він характеризує як "багатовимірну агресію з боку США", і наполягає на наявності "абсолютного і законного права" на захист у разі військової загрози.

Джерело: https://edition.cnn.com/2026/05/18/americas/cuba-president-bloodbath-us-military-latam-intl

22:54 18.05.2026
Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

20:10 18.05.2026
Бессент підтвердив продовження США дії винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом

19:57 18.05.2026
Російський БпЛА влучив по підприємству у Чернігові

15:26 18.05.2026
Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

14:15 18.05.2026
Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

03:24 18.05.2026
Трамп попередив Іран, що "час спливає" і йому "краще діяти швидко"

08:45 17.05.2026
На Дніпропетровщині внаслідок нічних атак РФ постраждали вісім людей, пошкоджено інфраструктуру та житло

05:12 17.05.2026
Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

16:35 16.05.2026
КНР і США домовилися знизити мита на низку товарів

08:48 16.05.2026
Ворожі атаки на Дніпропетровщину: є поранений та близько 30 авто горіли

