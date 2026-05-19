Велика Британія планує інвестиції на близько $7,7 млрд у програму GCAP зі створення винищувача нового покоління

На тлі посилення міжнародної співпраці у сфері оборонних технологій Велика Британія планує інвестувати близько $7,7 млрд у програму Global Combat Air Programme (GCAP) зі створення винищувача нового покоління спільно з Японією та Італією, повідомляє Financial Times.

Фінансування, яке оцінюється приблизно у £6 млрд (близько $7,7 млрд), має забезпечити укладення багаторічного контракту з промисловими партнерами для етапу проєктування та розробки в межах програми, тоді як чинна короткострокова угода, оголошена в березні, завершується наприкінці наступного місяця.

"Домовленість відбувається на тлі інтенсивного політичного тиску на уряд Великої Британії щодо витрат на оборону, що стало ключовим питанням у боротьбі сера Кіра Стармера за збереження посади прем'єр-міністра. Будь-яка фінансова угода щодо GCAP, як очікується, буде оголошена в межах ширшого оборонного пакета, повідомили двоє з цих осіб, застерігаючи, що її ще має схвалити Казначейство", – йдеться в повідомленні.

Японські чиновники, за даними співрозмовників, також наголошують на необхідності якнайшвидшого переходу до повноцінного довгострокового контракту без подальших тимчасових рішень, попереджаючи про ризики для графіка реалізації програми.

Програма GCAP, метою якої є створення винищувача нового покоління до 2035 року, реалізується в межах тристороннього міжнародного договору між Великою Британією, Японією та Італією, підписаного у грудні 2023 року, і передбачає розробку малопомітного бойового літака з передовими системами озброєння.

Очікувалося, що довгостроковий контракт із промисловими партнерами буде укладено ще наприкінці минулого року, однак його підписання було відкладено через затримки у британському 10-річному оборонному плануванні.

