Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

З початку доби відбулося 203 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, та 46 авіаційних ударів – скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6080 дронів-камікадзе та здійснив 2298 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій.

