Інтерфакс-Україна
Події
00:55 19.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 203 ворожі атаки – Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 203 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 22 ракети, та 46 авіаційних ударів – скинув 144 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6080 дронів-камікадзе та здійснив 2298 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 30 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/38820

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 18.05.2026
Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

16:01 18.05.2026
Затримано та засуджено на 15 років з конфіскацією майна дев'ятьох громадян України, які воювали на боці РФ

Затримано та засуджено на 15 років з конфіскацією майна дев'ятьох громадян України, які воювали на боці РФ

06:28 18.05.2026
Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

Двоє постраждалих через ворожу атаку Одеси

01:23 18.05.2026
На фронті відбулось майже 200 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

На фронті відбулось майже 200 боїв за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

23:54 17.05.2026
Карні засудив атаки дронів на атомну електростанцію в ОАЕ та закликав до деескалації

Карні засудив атаки дронів на атомну електростанцію в ОАЕ та закликав до деескалації

13:20 17.05.2026
Зміни на фронті в Україні змінили парадигму способів ведення війни – Залужний на безпековій Lennart Meri Conference

Зміни на фронті в Україні змінили парадигму способів ведення війни – Залужний на безпековій Lennart Meri Conference

05:12 17.05.2026
Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

03:20 17.05.2026
Сили оборони відбили з початку доби 195 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 195 ворожих атак – Генштаб

00:05 17.05.2026
Стубб: Україна зараз сильніша, Росія слабша – це створює умови для майбутнього діалогу з Москвою

Стубб: Україна зараз сильніша, Росія слабша – це створює умови для майбутнього діалогу з Москвою

11:27 16.05.2026
КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

ВАЖЛИВЕ

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Агентство "Інтерфакс-Україна" приєдналось до Альянсу з питань штучного інтелекту

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

ОСТАННЄ

Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

Чотири колишні оманські танкери залучені до вивезення СПГ із підсанкційного проєкту РФ – ЗМІ

МЗС: 117 заяв уже схвалено в межах нової дистанційної послуги оформлення РНОКПП для дітей за кордоном

Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

У Чернігові через російський удар по приватному сектору постраждали двоє людей

Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА