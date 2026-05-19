Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа
У Харкові зафіксовано влучання російських БпЛА у Холодногірському та Новобаварському районах, у другому спалахнула пожежа.
Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.
За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, даних щодо постраждалих не надходило: "Ворожі удари БпЛА зафіксовано в Холодногірському та Новобаварському районах. Наслідки атаки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила".
Трохи пізніше Терехов уточнив, що у Новобаварському районі під атакою опинився об'єкт цивільної інфраструктури.
