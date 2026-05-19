Інтерфакс-Україна
00:18 19.05.2026

Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

У Харкові зафіксовано влучання російських БпЛА у Холодногірському та Новобаварському районах, у другому спалахнула пожежа.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, даних щодо постраждалих не надходило: "Ворожі удари БпЛА зафіксовано в Холодногірському та Новобаварському районах. Наслідки атаки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила".

Трохи пізніше Терехов уточнив, що у Новобаварському районі під атакою опинився об'єкт цивільної інфраструктури.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:54 18.05.2026
Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

22:44 18.05.2026
РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

19:57 18.05.2026
Російський БпЛА влучив по підприємству у Чернігові

11:27 18.05.2026
Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

10:11 18.05.2026
Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах – ВМС України

03:11 17.05.2026
У Харкові пожежі через атаку БпЛА – мер

09:29 16.05.2026
У Харкові троє постраждалих внаслідок російського удару по гаражному кооперативу

07:26 16.05.2026
Унаслідок прильотів пошкоджено три виходи з метро та три зупинки наземного транспорту в Харкові – мер

02:48 16.05.2026
Одна постраждала в Харкові внаслідок подвійного удару

12:02 15.05.2026
Харківська автоблогерка організувала масштабну контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

