Харків атакували російські БпЛА, спалахнула пожежа

У Харкові зафіксовано влучання російських БпЛА у Холодногірському та Новобаварському районах, у другому спалахнула пожежа.

Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, даних щодо постраждалих не надходило: "Ворожі удари БпЛА зафіксовано в Холодногірському та Новобаварському районах. Наслідки атаки встановлюються. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила".

Трохи пізніше Терехов уточнив, що у Новобаварському районі під атакою опинився об'єкт цивільної інфраструктури.

