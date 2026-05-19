Чотири колишні оманські танкери залучені до вивезення СПГ із підсанкційного проєкту РФ – ЗМІ

Чотири LNG-танкери, які раніше обслуговували експортний завод в Омані, залучені до перевезення скрапленого природного газу (СПГ) з підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2, що перебуває під обмеженнями США, свідчать дані відстеження суден, на які посилається Bloomberg.

За інформацією трекінгу, танкер Kosmos протягом вихідних пришвартувався поруч із підсанкційною плавучою установкою для зберігання Saam біля Мурманська, після чого вирушив із більшою осадкою, що вказує на прийом вантажу. Ще три судна – Merkuriy, Orion і Luch – також або вже отримали вантаж із Saam, або прямували до причалу.

Saam використовується для зберігання палива, виробленого на Arctic LNG 2, доступ до якого значну частину року можливий лише для суден криголамного класу. Перевезення цього ресурсу залишається ключовим логістичним вузьким місцем для російського СПГ, накопиченого у північному регіоні.

"Ці події означають, що наразі щонайменше 20 танкерів використовуються для перевезення СПГ із підсанкційних російських проєктів…Один із цих танкерів був атакований у березні й наразі виведений з експлуатації. Це відбувається на тлі того, як Москва намагається скористатися високим попитом на СПГ в Азії, оскільки закриття Ормузької протоки перекриває п'яту частину світових постачань і підвищує ціни на паливо", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-18/russia-expands-lng-dark-fleet-with-four-tankers-to-boost-exports