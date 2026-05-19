Інтерфакс-Україна
Події
00:04 19.05.2026

Чотири колишні оманські танкери залучені до вивезення СПГ із підсанкційного проєкту РФ – ЗМІ

1 хв читати

Чотири LNG-танкери, які раніше обслуговували експортний завод в Омані, залучені до перевезення скрапленого природного газу (СПГ) з підсанкційного російського проєкту Arctic LNG 2, що перебуває під обмеженнями США, свідчать дані відстеження суден, на які посилається Bloomberg.

За інформацією трекінгу, танкер Kosmos протягом вихідних пришвартувався поруч із підсанкційною плавучою установкою для зберігання Saam біля Мурманська, після чого вирушив із більшою осадкою, що вказує на прийом вантажу. Ще три судна – Merkuriy, Orion і Luch – також або вже отримали вантаж із Saam, або прямували до причалу.

Saam використовується для зберігання палива, виробленого на Arctic LNG 2, доступ до якого значну частину року можливий лише для суден криголамного класу. Перевезення цього ресурсу залишається ключовим логістичним вузьким місцем для російського СПГ, накопиченого у північному регіоні.

"Ці події означають, що наразі щонайменше 20 танкерів використовуються для перевезення СПГ із підсанкційних російських проєктів…Один із цих танкерів був атакований у березні й наразі виведений з експлуатації. Це відбувається на тлі того, як Москва намагається скористатися високим попитом на СПГ в Азії, оскільки закриття Ормузької протоки перекриває п'яту частину світових постачань і підвищує ціни на паливо", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-18/russia-expands-lng-dark-fleet-with-four-tankers-to-boost-exports

Теги: #танкери #флот #тіньовий #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 17.05.2026
НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

НАБУ спростувало російську пропаганду про нібито "розслідування" щодо Олени Зеленської

00:05 17.05.2026
Стубб: Україна зараз сильніша, Росія слабша – це створює умови для майбутнього діалогу з Москвою

Стубб: Україна зараз сильніша, Росія слабша – це створює умови для майбутнього діалогу з Москвою

19:53 16.05.2026
Зеленський відреагував на рішення Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із молдовського Придністров'я

Зеленський відреагував на рішення Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із молдовського Придністров'я

11:27 16.05.2026
КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

КНР та США готові брати участь у сприянні завершенню російсько-української війни – МЗС КНР

22:26 15.05.2026
Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розташується у Гаазі

Сибіга: Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ проти України розташується у Гаазі

07:26 04.05.2026
США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

США розпочинають оголошену Трампом операцію зі звільнення танкерів, заблокованих в Ормузькій протоці

22:42 03.05.2026
Зеленський заявив у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ

Зеленський заявив у Єревані про успіх боротьби України з "тіньовим флотом" РФ

09:42 03.05.2026
Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

Зеленський повідомив про ураження двох російських танкерів біля порту Новоросійськ

20:39 30.04.2026
Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

Зеленський: Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту

10:17 28.04.2026
Скупчення заповнених нафтових танкерів спостерігається в іранському порту в Оманській затоці – ЗМІ

Скупчення заповнених нафтових танкерів спостерігається в іранському порту в Оманській затоці – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Агентство "Інтерфакс-Україна" приєдналось до Альянсу з питань штучного інтелекту

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

ОСТАННЄ

МЗС: 117 заяв уже схвалено в межах нової дистанційної послуги оформлення РНОКПП для дітей за кордоном

Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

У Чернігові через російський удар по приватному сектору постраждали двоє людей

Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід

Бессент підтвердив продовження США дії винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом

Російський БпЛА влучив по підприємству у Чернігові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА