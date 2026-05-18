МЗС: 117 заяв уже схвалено в межах нової дистанційної послуги оформлення РНОКПП для дітей за кордоном

Міністерство закордонних справ України повідомило, що в межах запуску першої повністю дистанційної послуги з оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей, які перебувають за кордоном, уже схвалено 117 заяв, поданих через особисті кабінети заявників.

"Лише за декілька днів новою послугою через особисті кабінети скористалися вже 247 заявників, які подали документи повністю дистанційно. Ще троє громадян звернулися за оформленням безпосередньо до наших закордонних дипломатичних установ. 117 заяв уже успішно схвалено, а решта звернень наразі перебуває на стадії опрацювання", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі пресслужбою МЗС.

За інформацією відомства, метою проєкту є усунення бюрократичних бар'єрів та забезпечення можливості вирішення відповідних питань дистанційно без необхідності відвідування консульських установ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив: "Продовжуємо працювати над вирішенням проблем у доступі до консульських послуг, зокрема засобами цифровізації. Консульська служба має бути сучасною, цифровою та сервісно-орієнтованою".

Як повідомляється, послуга є спільним експериментальним проєктом МЗС, Державної податкової служби та Міністерства цифрової трансформації за підтримки МОМ, ПРООН та УВКБ ООН.

