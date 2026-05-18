23:34 18.05.2026

МЗС: 117 заяв уже схвалено в межах нової дистанційної послуги оформлення РНОКПП для дітей за кордоном

Міністерство закордонних справ України повідомило, що в межах запуску першої повністю дистанційної послуги з оформлення реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) для дітей, які перебувають за кордоном, уже схвалено 117 заяв, поданих через особисті кабінети заявників.

"Лише за декілька днів новою послугою через особисті кабінети скористалися вже 247 заявників, які подали документи повністю дистанційно. Ще троє громадян звернулися за оформленням безпосередньо до наших закордонних дипломатичних установ. 117 заяв уже успішно схвалено, а решта звернень наразі перебуває на стадії опрацювання", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі пресслужбою МЗС.

За інформацією відомства, метою проєкту є усунення бюрократичних бар'єрів та забезпечення можливості вирішення відповідних питань дистанційно без необхідності відвідування консульських установ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив: "Продовжуємо працювати над вирішенням проблем у доступі до консульських послуг, зокрема засобами цифровізації. Консульська служба має бути сучасною, цифровою та сервісно-орієнтованою".

Як повідомляється, послуга є спільним експериментальним проєктом МЗС, Державної податкової служби та Міністерства цифрової трансформації за підтримки МОМ, ПРООН та УВКБ ООН.

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/9073

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 15.05.2026
Уряд спростив механізм отримання державної підтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків – Свириденко

12:58 15.05.2026
Лише 2,1% громад надають повний пакет соцпослуг для дітей, Улютін доручив провести перевірки по всій країні

01:43 15.05.2026
До 21 особи зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки по Києву, серед них троє дітей – ДСНС

17:09 13.05.2026
ЮНІСЕФ спрямував 50 млн грн допомоги дітям з інвалідністю з 9 прифронтових областей України

20:10 11.05.2026
Сибіга: Доля українських дітей ніколи не стане предметом жодних компромісів

18:48 11.05.2026
Кос: Єврокомісія виділяє EUR50 млн на підтримку системи захисту дітей, незаконно депортованих РФ

18:02 11.05.2026
Зеленський подякував Британії, Канаді та ЄС за нові санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей

17:55 11.05.2026
Велика Британія запровадила санкції проти 85 осіб та організацій за злочини московії щодо українських дітей

13:50 11.05.2026
Україна та Литва підписали Спільну декларацію про партнерство, зокрема, про повернення та реабілітацію дітей

10:20 11.05.2026
Кос: Росія має заплатити за депортацію українських дітей

