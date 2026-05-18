Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

Військову операцію проти Ісламської Республіки Іран, яка була запланована на завтра, відкладено після звернення низки лідерів країн Перської затоки, що закликали дочекатися результатів триваючих переговорів щодо можливого досягнення угоди, яка, зокрема, передбачає відмову Ірану від ядерної зброї.

"Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд і президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян попросили мене відкласти заплановану нами військову атаку на Ісламську Республіку Іран, який був запланований на завтра, в тому, що зараз відбуваються серйозні переговори, і що, на їхню думку, як великих лідерів і союзників, буде укладена угода, яка буде дуже прийнятною для Сполучених Штатів Америки, а також для всіх країн Близького Сходу і не тільки", – зазначив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

У заяві також зазначається, що потенційна угода обов'язково передбачатиме відмову Ірану від ядерної зброї. З огляду на звернення згаданих регіональних лідерів, було ухвалено рішення відкласти заплановану на наступний день атаку.

"Виходячи з моєї поваги до вищезгаданих лідерів, я проінструктував Військового міністра Піта Хегсета, Голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Деніела Кейна і Збройні сили Сполучених Штатів, що ми НЕ будемо здійснювати заплановану атаку на Іран завтра, але також проінструктував їх бути готовими до повного, широкомасштабного нападу на Іран, за першої ж нагоди, у випадку, якщо прийнятна угода не буде досягнута", – наголосив Трамп.

Джерело: https://x.com/truthtrumppost/status/2056452692726223042?s=46