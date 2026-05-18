Інтерфакс-Україна
Події
22:54 18.05.2026

Заплановану на завтра атаку на Іран відкладено після звернення лідерів країн Перської затоки – Трамп

2 хв читати

Військову операцію проти Ісламської Республіки Іран, яка була запланована на завтра, відкладено після звернення низки лідерів країн Перської затоки, що закликали дочекатися результатів триваючих переговорів щодо можливого досягнення угоди, яка, зокрема, передбачає відмову Ірану від ядерної зброї.

"Емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман Аль Сауд і президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян попросили мене відкласти заплановану нами військову атаку на Ісламську Республіку Іран, який був запланований на завтра, в тому, що зараз відбуваються серйозні переговори, і що, на їхню думку, як великих лідерів і союзників, буде укладена угода, яка буде дуже прийнятною для Сполучених Штатів Америки, а також для всіх країн Близького Сходу і не тільки", – зазначив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social.

У заяві також зазначається, що потенційна угода обов'язково передбачатиме відмову Ірану від ядерної зброї. З огляду на звернення згаданих регіональних лідерів, було ухвалено рішення відкласти заплановану на наступний день атаку.

"Виходячи з моєї поваги до вищезгаданих лідерів, я проінструктував Військового міністра Піта Хегсета, Голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Деніела Кейна і Збройні сили Сполучених Штатів, що ми НЕ будемо здійснювати заплановану атаку на Іран завтра, але також проінструктував їх бути готовими до повного, широкомасштабного нападу на Іран, за першої ж нагоди, у випадку, якщо прийнятна угода не буде досягнута", – наголосив Трамп.

Джерело: https://x.com/truthtrumppost/status/2056452692726223042?s=46

Теги: #звернення #лідери #іран #атака #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:44 18.05.2026
РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

20:10 18.05.2026
Бессент підтвердив продовження США дії винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом

Бессент підтвердив продовження США дії винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом

19:57 18.05.2026
Російський БпЛА влучив по підприємству у Чернігові

Російський БпЛА влучив по підприємству у Чернігові

14:23 18.05.2026
Іран оголосив про створення спеціальної структури, що займеться пов'язаними з Ормузькою протокою питаннями – ЗМІ

Іран оголосив про створення спеціальної структури, що займеться пов'язаними з Ормузькою протокою питаннями – ЗМІ

14:15 18.05.2026
Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

11:27 18.05.2026
Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

Атакована ремонтна бригада енергетиків на Донеччині

10:11 18.05.2026
Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах – ВМС України

Росіяни атакували китайське торгове судно в українських територіальних водах – ВМС України

08:01 18.05.2026
У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

У Дніпрі та області 26 постраждалих через ворожі атаки

03:24 18.05.2026
Трамп попередив Іран, що "час спливає" і йому "краще діяти швидко"

Трамп попередив Іран, що "час спливає" і йому "краще діяти швидко"

05:12 17.05.2026
Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Агентство "Інтерфакс-Україна" приєдналось до Альянсу з питань штучного інтелекту

Єрмак вийшов із СІЗО після внесення застави – ЗМІ

Помер народний депутат, колишній перший віцепрем'єр Кубів

ОСТАННЄ

МЗС: 117 заяв уже схвалено в межах нової дистанційної послуги оформлення РНОКПП для дітей за кордоном

У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

У Чернігові через російський удар по приватному сектору постраждали двоє людей

Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід

У Польщі створюється перший в Європі сервісний центр для двигунів танків Abrams

У Держприкордонслужбі не підтвердили чутки про начебто активізацію ДРГ ворога в Чернігівській області

У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

Свириденко: Майже 14 тис. працівників аварійно-відновлювальних бригад отримають доплати за березень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА