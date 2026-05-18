Інтерфакс-Україна
Події
22:44 18.05.2026

РФ щойно вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, є руйнування – Корецький

1 хв читати

Київ. 18 nравня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – РФ щойно вдарила трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Вчора та сьогодні майже безперервно триває дронова атака, а щойно був удар одразу трьома балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині. Є пошкодження та руйнування", – написав Корецький у своєму Facebook у понеділок пізно ввечері.

За його словами, оцінити масштаб руйнувань можна буде лише після відбою тривоги.

Корецький також підкреслив, що персонал атакованих об'єктів не постраждав.

Він наголосив, що минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура "Нафтогазу" на Полтавщині.

Як повідомлялося, з початку року РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" понад 100 разів, внаслідок атаки на 5 травня загинули четверо працівників Групи та двоє рятувальників.

Джерело: https://www.facebook.com/sergii.koretskyi.page/posts/pfbid031DtaBHgAWLjtTmzHCHuzczEwPg4AxtmynK2Ec1vWJZ75kBWrL5EY96zGrHBQPdfFl

Теги: #руйнування #дніпропетровська #атака #нафтогаз

