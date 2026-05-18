У Деснянському районі столиці чоловік під час конфлікту здійснив постріли, розпочато кримінальне провадження за фактом хуліганства – поліція

Поліція встановлює обставини стрілянини в Деснянському районі Києва, де місцевий мешканець під час конфлікту зі знайомими здійснив два постріли, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"За попередньою інформацією, місцевий мешканець під час конфлікту із знайомими здійснив два постріли, після чого зачинився в квартирі. Потерпілих внаслідок події немає", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм-каналі.

За інформацією відомства, наразі на місці перебувають поліцейські та спецпризначенці, із стрілком ведуться перемовини.

Згодом пресслужба в оприлюдненому дописі зазначила, що порушника затримано: "Поліцейські затримали порушника. Тривають слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство".