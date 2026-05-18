У Чернігові через російський удар по приватному сектору постраждали двоє людей

Внаслідок російського удару по приватному житловому сектору Чернігова постраждали 85-річна жінка та 58-річний чоловік, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, зокрема вибито вікна.

Окрім того, зафіксовано влучання по території підприємства, внаслідок чого загорівся бензовоз. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.