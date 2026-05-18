Сибіга подякував Угорщині за скасування рішення про депортацію та заборону на в'їзд для інкасаторів Ощадбанку

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Генеральної дирекції поліції у справах іноземців Угорщини, яка скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в'їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо семи співробітників державного Ощадбанку.

"Це довгоочікуваний крок, який укотре проводить чітку межу між колишнім та нинішнім урядами. Це також межа між беззаконням та верховенством права. Дякую своїй колезі Аніті Орбан за позицію Угорщини, яка створює правильну та конструктивну атмосферу напередодні майбутніх консультацій на експертному рівні. Ми готуємося до них і розраховуємо на продуктивну зустріч", – написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, 5 березня в Угорщині під час спецоперації Центру боротьби з тероризмом (TEK) на одній із АЗС на автомагістралі М5 було затримано два українські інкасаторські автомобілі, що перевозили $40 млн, EUR35 млн та 9 кг золота. Також було затримано сімох інкасаторів, яких пізніше було звільнено та переправлено до України.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службових автомобілів Ощадбанку на території Угорщини.

Президент України Володимир Зеленський назвав затримання інкасаційного конвою Ощадбанку в Угорщині актом бандитизму. 9 березня до МЗС України було викликано посла Угорщини в Україні Антала Гейзера, де йому було висловлено рішучий протест через захоплення заручників та цінностей.

12 березня повідомлялося, що інкасаторські автомобілі державного Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам. Водночас кошти та цінності в обсязі $40 млн, EUR35 млн та 9 кг банківського золота залишалися затриманими в Угорщині.

6 травня Ощадбанк заявив про повернення затриманих в Угорщині коштів і цінностей.