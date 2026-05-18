Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо кадрових питань, які потребують вирішення, зокрема, щодо речей, які потребуть замін в дипломатичному корпусі.

"Ми провели сьогодні доволі тривалу, детальну нараду – урядовці, наші парламентарі – по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок .

"І, окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі.

Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати", – додав він.