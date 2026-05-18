20:44 18.05.2026

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати

Зеленський щодо змін у дипломатичному корпусі: Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо кадрових питань, які потребують вирішення, зокрема, щодо речей, які потребуть замін в дипломатичному корпусі.

"Ми провели сьогодні доволі тривалу, детальну нараду – урядовці, наші парламентарі – по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі", – сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок .

"І, окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі.

Найближчими тижнями ми будемо це все вирішувати", – додав він.

 

15:56 18.05.2026
Зеленський у День жертв геноциду кримськотатарського народу закликав до єдності: поки допомагатимемо одне одному, точно захистимось

15:26 18.05.2026
Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

05:28 18.05.2026
Зеленський: тисячі українців у російському полоні проходять через ті самі випробування, що і жертви радянських репресій

21:10 17.05.2026
Зеленський обговорив з Коштою мирні переговори та наголосив на необхідності присутності Європи в цьому процесі

20:05 17.05.2026
Зеленський анонсував серію контактів із європейськими лідерами та переговори з американцями на тижні

19:48 17.05.2026
Україна завдала масованих ударів по Московському регіону з дистанції понад 500 км

15:07 17.05.2026
Зеленський взяв участь у церемонії пам'яті жертв репресій в заповіднику "Биківнянські могили"

12:43 17.05.2026
Зеленський: наші відповіді на російські удари цілком справедливі

10:55 17.05.2026
Зеленський: за тиждень РФ випустила по Україні понад 3170 дронів, 74 ракети та понад 1300 КАБів. Загинули 52 людини

19:53 16.05.2026
Зеленський відреагував на рішення Москви спростити можливість отримати громадянство для вихідців із молдовського Придністров'я

