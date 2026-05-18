20:33 18.05.2026

Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід

Адвокати Єрмака подали апеляцію на запобіжний захід
Сторона захисту у справі Андрія Єрмака подала скорочену апеляцію на запобіжний захід, повідомив у коментарі "Радіо Свобода" адвокат Ігор Фомін.

"Я очікую, отримаю в письмовому вигляді вже рішення, ухвалу суду. І тоді вже подивлюсь на його аргументи, і тоді вже зроблю… додаток буде до апеляційної скарги", – розповів Фомін.

Він наголосив, що з точки зору захисту для Єрмака взагалі не має бути призначений запобіжний захід.

Як повідомлялося, згідно з ухвалою суду про обрання запобіжного заходу, після внесення застави на Єрмака покладено обов'язок носити електронний засіб контролю. Також серед обов'язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну проживання та роботи, не відлучатися за межі м. Києва, здати на зберігання документи для виїзду за кордон, до МЗС – дипломатичні паспорти, утримуватися від спілкування з підозрюваними, зокрема ексвіцепрем'єром Олексієм Чернишовим та бізнесменом, фігурантом справи "Мідас" Тимуром Міндічем.

Ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

САП просив суд про обрання запобіжного заходу Єрмаку у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 млн грн, але Вищий антикорупційний суд визначив її у розмірі 140 млн грн. В понеділок у суді повідомили, що заставу вже внесено повністю. Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела уточнювало, що для внесення застави Єрмаку було здійснено 200 платежів, загальна сума, яку було зібрано, перевищила 154 млн грн.

 

