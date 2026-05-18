Бессент підтвердив продовження США дії винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом

Фото: (с) Pexels / Burak Guven

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив видачу тимчасової 30-денної загальної ліцензії, яка надає доступ до придбання російської нафти що транспортується морським шляхом.

"Міністерство фінансів США видає тимчасову 30-денну загальну ліцензію, щоб надати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі застрягла в морі. Це продовження забезпечить додаткову гнучкість, і ми будемо співпрацювати з цими країнами для надання конкретних ліцензій за потреби. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати ринок фізичної нафти та забезпечити постачання нафти до країн, які найбільше потребують енергоносіїв", – написав Бессент в соцмережі Х.

Він додав, що ліцензія також допоможе перенаправити існуючі поставки до країн, які найбільше цього потребують, зменшивши можливості Китаю накопичувати нафту зі знижкою.