20:10 18.05.2026

Бессент підтвердив продовження США дії винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом

Фото: (с) Pexels / Burak Guven

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив видачу тимчасової 30-денної загальної ліцензії, яка надає доступ до придбання російської нафти що транспортується морським шляхом.

"Міністерство фінансів США видає тимчасову 30-денну загальну ліцензію, щоб надати найбільш вразливим країнам можливість тимчасово отримати доступ до російської нафти, яка наразі застрягла в морі. Це продовження забезпечить додаткову гнучкість, і ми будемо співпрацювати з цими країнами для надання конкретних ліцензій за потреби. Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати ринок фізичної нафти та забезпечити постачання нафти до країн, які найбільше потребують енергоносіїв", – написав Бессент в соцмережі Х.

Він додав, що ліцензія також допоможе перенаправити існуючі поставки до країн, які найбільше цього потребують, зменшивши можливості Китаю накопичувати нафту зі знижкою.

 

Теги: #росія #санкції #сша

19:59 18.05.2026
Москва має нарешті зрозуміти, що настав час закінчити цю війну, але не на умовах Кремля – посол ЄС

18:59 18.05.2026
Мінфін США продовжить дію винятку з санкцій щодо російської нафти, що транспортується морським шляхом – ЗМІ

17:04 18.05.2026
Спільні ядерні навчання РФ та Білорусі є безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки – МЗС України

15:26 18.05.2026
Зеленський доручив розвідці оприлюднити спроби РФ залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації

14:15 18.05.2026
Індія купує у РФ нафту незалежно від дозволів США – влада

03:24 18.05.2026
Трамп попередив Іран, що "час спливає" і йому "краще діяти швидко"

10:41 17.05.2026
Виконавчий директор "Євробачення" Грін: Жодних планів з повернення Росії на конкурс немає

10:25 17.05.2026
Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі, дозволивши виступи під національними прапорами – ЦПД

05:12 17.05.2026
Трамп розглядає подальші удари по Ірану на тлі відсутності прогресу в переговорах – ЗМІ

16:35 16.05.2026
КНР і США домовилися знизити мита на низку товарів

