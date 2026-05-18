Інтерфакс-Україна
Події
19:57 18.05.2026

Російський БпЛА влучив по підприємству у Чернігові

1 хв читати
Фото: https://t.me/bryzynskyi

Російський безпілотник влучив по одному з підприємств міста, також зафіксовано загоряння у житловому будинку, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Внаслідок атаки по місту ворожих БпЛА зафіксовано влучання по одному з підприємств міста. Також внаслідок падіння БпЛА зафіксовано загоряння житлового будинку", – написав він у Телеграмі.

За попередню інформацією постраждалих немає. На місцях працюють всі екстрені служби.

 

Теги: #наслідки #чернігів #атака

