Російський БпЛА влучив по підприємству у Чернігові

Російський безпілотник влучив по одному з підприємств міста, також зафіксовано загоряння у житловому будинку, повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Внаслідок атаки по місту ворожих БпЛА зафіксовано влучання по одному з підприємств міста. Також внаслідок падіння БпЛА зафіксовано загоряння житлового будинку", – написав він у Телеграмі.

За попередню інформацією постраждалих немає. На місцях працюють всі екстрені служби.