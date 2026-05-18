У Польщі створюється перший в Європі сервісний центр для двигунів танків Abrams

Підписано угоду між польським Військово-авіаційним заводом №1 (WZL №1) та компанією Honeywell про створення авторизованого сервісного центру для двигунів AGT1500 для танків M1 Abrams, повідомила в понеділок прес-служба Міністерства оборони Польщі.

"Авторизований сервісний центр з обслуговування двигунів AGT1500 для танків Abrams на базі WZL №1 стане третім у світі та єдиним у Європі центром, уповноваженим обслуговувати ці двигуни", – йдеться у повідомленні.

"У світі існує всього три місця, де діють подібні центри – США, Австралія і тепер Польща. Це найкраще свідчення довговічності, надійності та перспектив польсько-американського співробітництва", – прокоментував прем'єр-міністр Дональд Туск, якого цитує прес-служба польського військового відомства.

Повідомляється, що "центр матиме досвід для виконання широкого спектру ремонтних робіт двигунів AGT1500. Інвестиції в нього включатимуть адаптацію технічної інфраструктури, навчання персоналу та створення запасу запасних частин для ремонту двигунів AGT1500".

Джерело: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/jedyny-taki-osrodek-w-europie-podpisano-umowe-na-serwis-silnikow-do-abramsow