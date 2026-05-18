У Держприкордонслужбі не підтвердили чутки про начебто активізацію ДРГ ворога в Чернігівській області

У Держприкордонслужбі не підтвердили розповсюджену у мережі інформацію про те, що ворог нібито активізувався в Чернігівській області.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"В смугах оборони, де знаходяться підрозділи ДПСУ, активізації роботи ворожих ДРГ не спостерігається. В той же час звісно ця загроза залишається і нікуди не зникає", – сказав речник.

Раніше низка телеграм-каналів написали, що окупанти начебто активізували роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп зі складу ФСБ в прикордонній смузі на Чернігівському напрямку.