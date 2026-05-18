У Дніпрі після нічної атаки кількість постраждалих зросла до 28 людей

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість постраждалих внаслідок російського удару в Дніпрі зросла до 28 осіб, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"У Дніпрі після нічної атаки по допомогу медиків звернулися ще п’ятеро людей. Усі лікуватимуться амбулаторно. Таким чином, постраждалих вже 28. З них 8 госпіталізовані", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Загалом росіяни 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини із застосуванням артилерії та безпілотників.

Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені житлові будинки, заправка, автомобіль. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Крім того, у Самарівському районі росіяни поцілили по Перещепинській громаді. Понівечена інфраструктура.

На Синельниківщині ворог атакував Покровську громаду. Там пошкоджена будівля, що не експлуатується.

У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, понівечені приватні будинки.