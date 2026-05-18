Свириденко: Майже 14 тис. працівників аварійно-відновлювальних бригад отримають доплати за березень

Фото: ДСНС Харківщини

Майже 14 тис. працівників аварійно-відновлювальних бригад отримають доплату у 20 тис. грн за березень, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Цього тижня розпочнуться додаткові виплати за березень для працівників аварійно-відновлювальних бригад, які ліквідовують наслідки ворожих ударів по енергетиці. Кошти отримають майже 14 000 людей: енергетики, газовики, комунальники, залізничники та працівники водоканалів", – написала вона у Телеграмі.

За її словами, це фінальна виплата підтримки обсягом 20 тис. грн, яку уряд запровадив на період складної ситуації в енергетиці. Раніше були здійснені доплати за січень та лютий.

Свириденко подякувала всім, хто працював у важких умовах цієї зими, і тим, хто продовжує працювати у ремонтно-відновлювальних бригадах у надзвичайно складних і небезпечних умовах.