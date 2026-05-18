Організаторів тіньового збуту сигарет в Одесі оштрафували на 190 тис. грн із конфіскацією товару на 3 млн грн - БЕБ

Суд виніс вирок стосовно двох жителів Одеси, які організували мережу роздрібного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів та легалізували 3,3 млн грн протиправних доходів.

Як повідомляється на сайті Бюро економічної безпеки (БЕБ) у понеділок, фігурантам призначено покарання у вигляді штрафів у розмірі 102 тис. грн та 85 тис. грн, а також позбавлено права протягом року обіймати посади чи працювати у сфері виробництва, зберігання, продажу й транспортування підакцизної продукції. Усю вилучену продукцію за рішенням суду буде конфісковано та знищено.

За матеріалами детективів теруправління БЕБ в Одеській області, один із фігурантів був зареєстрований як ФОП у сфері роздрібної торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. Протягом двох років він зі спільником закуповував нелегальні сигарети та збував їх через одеські магазини. До торгівлі залучали найманих продавців, які не були обізнані про протиправний характер діяльності.

Для легалізації коштів один із засуджених відкрив банківські рахунки, через які було проведено 3,3 млн грн. Під час обшуків вилучено понад 24 тис. пачок тютюнових виробів, а також електронні сигарети й чорнові записи на загальну суму 3 млн грн.

Суд визнав чоловіків винними у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів під процесуальним керівництвом Одеської облпрокуратури.